Derbi heyecanı öncesi gözler artık sahaya çevrildi! Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki dev karşılaşma öncesinde taraftarlar, "İlk 11 belli oldu mu?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki, Galatasaray - Trabzonspor maçı ilk 11 belli oldu mu? Galatasaray - Trabzonspor maçı ilk 11'de kimler var?

Süper Lig'de haftanın en kritik karşılaşması için geri sayım sona erdi. Galatasaray ile Trabzonspor, bu akşam sahada kozlarını paylaşacak ve futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Derbi öncesi taraftarların heyecanı her geçen dakika artarken, en çok merak edilen konu ise sahaya çıkacak isimler. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Lemina, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Sane, Yunus, Barış Alper, Osimhen

Trabzonspor : Onana, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Oulai, Tim-Jabol, Zubkov, Muçi, Augusto, Onuachu

GALATASARAY'IN EKSİKLERİ

Süper Lig'de Trabzonspor'u konuk edecek Galatasaray'da önemli eksikler bulunuyor.

Geçtiğimiz hafta oynanan Göztepe maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Davinson Sanchez, zorlu maçta forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılılarda sakatlığı devam eden İlkay Gündoğan da Trabzonspor maçında süre alamayacak.

Beşiktaş derbisinde sakatlanan Wilfried Singo'nun ise durumu belirsizliğini koruyor. Singo'nun durumu maç saatinde belli olacak.

GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'de haftanın kapanış mücadelesi bu akşam sahne alacak. Galatasaray, sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. 1 Kasım 2025 Cumartesi günü oynanacak dev karşılaşma, hem zirve yarışını hem de sezonun gidişatını doğrudan etkileyecek.

Sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde kazanarak liderlik iddiasını güçlendirmek isterken; bordo-mavili takım ise zorlu deplasmandan üç puanla dönerek üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.

GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak bu dev derbi saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleye ev sahipliği yapacak olan Rams Park, yine futbol şölenine sahne olacak.

Maçın hakem kadrosu Türkiye Futbol Federasyonu tarafından belirlendi ve iki takım da son hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, iç sahadaki üstünlüğünü sürdürmek istiyor. Abdullah Avcı önderliğindeki Trabzonspor ise son haftalardaki performansını bu kritik deplasmana taşımak amacında.

GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Büyük heyecana sahne olacak karşılaşma, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Futbolseverler, ayrıca beIN CONNECT platformu üzerinden maçı çevrim içi olarak takip edebilecek.

Karşılaşma öncesinde stadyumdan canlı bağlantılar, yorumcuların analizleri ve özel röportajlarla derbi atmosferi izleyicilere aktarılacak.

TÜRKİYE BU MAÇA KENETLENDİ

Galatasaray ile Trabzonspor'un yıllardır süregelen rekabeti, yine nefes kesen bir karşılaşmayla futbolseverlerin karşısında olacak. İki kulüp arasında oynanan her maç, sadece üç puan değil; prestij, güç ve tarih mücadelesi anlamına geliyor.

Tribünlerde büyük bir coşku, sahada ise yüksek tempo bekleniyor. Taraftarlar, takımlarının sahadan zaferle ayrılmasını umut ederken; futbolseverler bu derbide futbol şöleni yaşanacağına inanıyor.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
