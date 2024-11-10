Galatasaray - Samsunspor maçından kareler! Galatasaray - Samsunspor maçından unutulmaz anlar…
Galatasaray - Samsunspor maçından kareler gündeme gelirken, Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında en yakın takipçisi Samsunspor'u ağırlıyor. RAMS Park'ta oynanan maç, saat 16.00'da başladı. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetiyor. Galatasaray - Samsunspor maçından kareler…
Galatasaray - Samsunspor maçından kareler! BEIN Sports 1'den canlı yayınlanan maçtan kareler ve unutulmaz anlar futbolseverler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Galatasaray - Samsunspor maçından unutulmaz anlar…