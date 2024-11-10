Galatasaray - Samsunspor maçından kareler! Galatasaray - Samsunspor maçından unutulmaz anlar…

Galatasaray - Samsunspor maçından kareler! BEIN Sports 1'den canlı yayınlanan maçtan kareler ve unutulmaz anlar futbolseverler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Galatasaray - Samsunspor maçından unutulmaz anlar…

GALATASARAY - SAMSUNSPOR MAÇINDAN KARELER