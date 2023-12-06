Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki son maçında Danimarka temsilcisi Kopenhag ile kritik bir müsabakaya çıkacak. Peki, Galatasaray Şampiyonlar Ligi gruptan nasıl çıkar, oran, ihtimal kaç? Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde nasıl tur atlar? İşte detaylar…

Galatasaray Şampiyonlar Ligi gruptan nasıl çıkar, oran, ihtimal kaç? Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde nasıl tur atlar?

Şampiyonlar Ligi grup aşamasında 5 maçta topladığı 5 puanla 3. sırada bulunan Galatasaray, deplasmanda Kopenhag'ı mağlup ederse tur atlayacak. Averaj farkıyla 3. sırada yer alan Galatasaray, galibiyet durumunda bir üst tura yükselecek. Peki, Galatasaray Şampiyonlar Ligi gruptan nasıl çıkar, oran, ihtimal kaç? Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde nasıl tur atlar? İşte detaylar…

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

Galatasaray ve Kopenhag arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki rövanş maçı, 12 Aralık 2024 Salı akşamı gerçekleşecek. Son haftaya Kopenhag'ın bir averaj gerisinde 3. sırada giren Galatasaray, "Devler Ligi"nde yoluna devam etme şansını sürdürüyor. 12 Aralık'ta deplasmanda Kopenhag ile karşılaşacak olan "Cimbom", bu maçı kazanması halinde grup ikincisi olma şansını elde edecek, Manchester United-Bayern Münih maçının sonucuna bakmaksızın gruptan çıkacak.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE NASIL TUR ATLAR?

Ancak beraberlik durumunda Galatasaray, averajla Kopenhag'ın gerisinde kalacak ve UEFA Avrupa Ligi'ne gitme şansı için Manchester United'ın puan kaybetmesini bekleyecek. Sarı-kırmızılılar için, Danimarka'da puan kaybetmeleri ve aynı zamanda Manchester United'ın Bayern Münih'i mağlup etmesi durumunda Avrupa serüveni bu sezon sona erecek. Opta'nın yaptığı araştırmalara göre 4 puanla 2. sırada yer alan Galatasaray'ın gruptan çıkma ihtimali 47.41 olarak açıklandı. Analistler, Galatasaray'ın grubu ikinci olarak tamamlayıp son 16 turuna yükselmesini bekliyor.

KOPENHAG VS GALATASARAY SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Temsilcimiz Galatasaray'ın karşılaşması, Danimarka'da oynanacak ve başlama saati 23.00 olarak belirlendi. Mücadele, EXXEN platformundan canlı olarak izlenebilecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ A GRUBU PUAN DURUMU

Galatasaray, geri düştüğü maçlardan elde ettiği puanlarla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma şansını sürdürüyor. Dünya futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda Türkiye'yi temsil eden sarı-kırmızılılar, A Grubu'nda 5. haftayı 5 puanla tamamladı.

Almanya'nın Bayern Münih takımı, 4 galibiyet ve 1 beraberlikle topladığı 13 puanla gruptan çıkmayı garantilerken, A Grubu'nda birer galibiyet ve ikişer beraberliği bulunan Danimarka temsilcisi Kopenhag ile Galatasaray beşer puanla sıralanıyor. İngiltere'nin Manchester United ekibi ise 4 puanla grubun son sırasında yer alıyor.