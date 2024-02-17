Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı. Galatasaray - MKE Ankaragücü maçı kadrosunda kimler yok? Kamp kadrosuna dahil edilmeyen futbolcular kimler?

GALATASARAY'DA KAMP KADROSUNA DAHİL EDİLMEYEN FUTBOLCULAR KİMLER?

Yarın akşam MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan 5 yıldız isim kafileye dahil edilmedi. Sarı-kırmızılılarda hafif sakatlıkları bulunan Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan, Tanguy Ndombele'nin dışında daha önce sakatlandıkları açıklanan Serge Aurier ve Hakim Ziyech yer almadı.