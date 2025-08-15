Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu, Galatasaray'ın galibiyetiyle başlamıştı. Sarı-kırmızılı ekip, ikinci haftada henüz yeni sezondaki ilk maçına çıkmamış olan Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma 15 Ağustos'ta oynanacak. Galatasaray maçının canlı yayın bilgisi ise taraftarlar tarafından yakından takip ediliyor. Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor. Galatasaray maçı ne zaman? Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı saat kaçta, hangi kanalda?

GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'in 2. haftasında önemli bir mücadeleye çıkmaya hazırlanıyor. Galatasaray, 15 Ağustos Cuma günü Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Yeni sezonun ilk haftasında başarılı bir başlangıç yapan sarı-kırmızılılar, bu maçta da taraftarlarının beklentilerini karşılamak için sahada olacak. Fatih Karagümrük ise sezonun ilk maçını henüz oynamadığı için bu karşılaşma, onların da ligdeki performanslarını ortaya koymaları açısından büyük önem taşıyor. Her iki takımın da galibiyet hedefiyle çıkacağı karşılaşma, futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Maçın canlı yayın bilgileri ve diğer detaylar ise şimdiden taraftarların gündeminde yer alıyor.

GALATASARAY - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI SAAT KAÇTA?

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'in 2. haftasında Fatih Karagümrük ile karşılaşmak üzere hazırlıklarını sürdürüyor. İki takım arasındaki bu önemli mücadele, 15 Ağustos Cuma günü saat 21:30'da başlayacak. Yeni sezonun heyecanı ve rekabetiyle dolu bu karşılaşmada, her iki takım da sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Galatasaray, geçen sezonun şampiyonu olarak güçlü bir başlangıç yapmayı planlarken, Fatih Karagümrük ise ligdeki konumunu güçlendirmek için mücadele edecek. Maçın detayları ve canlı yayın bilgileri, taraftarlar tarafından yakından takip ediliyor ve futbolseverler bu mücadeleyi büyük bir heyecanla bekliyor.

GALATASARAY - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, futbolseverlere canlı olarak Bein Sports 1 ekranlarından ulaştırılacak. Maçın tüm heyecanı ve önemli anları, bu kanal üzerinden anlık olarak izleyicilerle buluşacak. Bein Sports 1, Süper Lig karşılaşmalarında sunduğu kaliteli yayın anlayışıyla taraftarların tercih ettiği platformlardan biri olurken, bu mücadelede de seyirciler maçın nabzını tutabilecek. Maçı canlı izlemek isteyenler için kanal, yüksek görüntü kalitesi ve uzman yorumlarıyla maç deneyimini en üst seviyeye taşıyacak. Böylece, evde veya başka bir yerde olan taraftarlar, 15 Ağustos Cuma günü oynanacak olan bu önemli karşılaşmayı kaçırmadan takip edebilecek.