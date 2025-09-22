Galatasaray Konyaspor maç kadrosu, ilk 11'ler belli oldu mu? Galatasaray'ın Konyaspor maçı 11'i!

Galatasaray Konyaspor maç kadrosu 11'ler! Kasımpaşa Fenerbahçe maç kadrosu 11'ler belli oluyor! Galatasaray Konyaspor maçının başlamasına çok az bir süre kaldı. Maç öncesi Galatasaray Konyaspor ilk 11'ler açıklanıyor. Galatasaray Konyaspor muhtemel 11 ve ilk 11 kadroları, kimler var kimler neden yok, maça dair detaylar haberimizde...

GALATASARAY KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 6. haftasında futbolseverleri ekran başına kilitleyecek mücadele, Galatasaray ile Konyaspor arasında geçecek. Galatasaray Konyaspor maçı şifresiz yayınlanmayacak. Karşılaşma, beIN SPORTS 1 kanalından canlı ve HD olarak yayınlanacak. Yayın, maçtan yaklaşık 1 saat önce başlayacak olan özel stüdyo programıyla ekranlara taşınacak. Maçın spiker koltuğunda kimin oturacağı ise yayın saatine yakın açıklanacak.

Futbolseverlerin dijital platformlar üzerinden de takip edebileceği maç, beIN Connect ve TOD TV uygulamaları üzerinden de izlenebilecek. Mobil cihazlardan, tabletlerden ya da bilgisayarlardan yayınlara erişmek mümkün olacak.

GALATASARAY KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig'in heyecanla beklenen karşılaşması, 22 Eylül 2025 Pazartesi günü oynanacak. Ligin zirvesinde bulunan Galatasaray, bu maçta da galibiyet serisini sürdürmenin peşinde olacak. Rakip Konyaspor ise İstanbul'dan puan ya da puanlarla dönmeyi hedefliyor.

Karşılaşma, 2025-2026 sezonunun gidişatı açısından büyük önem taşıyor. Ligde 15 puanla lider olan sarı-kırmızılılar, hem seriyi devam ettirmek hem de taraftarına bir galibiyet daha armağan etmek istiyor. Konyaspor ise 7 puanla orta sıralarda yer alıyor ve ilk 5 yarışına dahil olma çabasında.

GALATASARAY KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Heyecan dolu mücadele, saat 20.00'de başlayacak. RAMS Park'ta oynanacak maçta ilk düdüğü hakem Yasin Kol çalacak. VAR hakemi ve yardımcıları Türkiye Futbol Federasyonu tarafından maç saatine kısa bir süre kala açıklanacak.

Maç saati öncesinde Galatasaray taraftarının stadı tamamen doldurması bekleniyor. Kapıların saat 17.00 itibarıyla açılması planlanıyor. Taraftarlara, yoğunluk yaşanmaması adına erkenden stada gelmeleri öneriliyor.

GALATASARAY KONYASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray Konyaspor maçı, Galatasaray'ın ev sahipliğinde, İstanbul'un Seyrantepe semtinde bulunan RAMS Park (eski adıyla Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu)'da oynanacak. Yaklaşık 52.000 kişi kapasiteli stadyumda tüm biletler günler öncesinden tükendi.

RAMS Park, Galatasaray'ın iç saha maçlarında büyük bir avantaja sahip olduğu bir stadyum. Sarı-kırmızılı ekip, bu statta oynadığı son 20 resmi maçta mağlubiyet yüzü görmedi. Bu maçlardan 17'sini kazanırken, 3'ünde berabere kaldı. Son mağlubiyetini ise 2023-2024 sezonunun 37. haftasında Fenerbahçe'ye karşı almıştı.

GALATASARAY KONYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ideal 11'ini büyük ölçüde belirlemiş durumda. Ancak özellikle sağ bek ve merkez orta saha mevkilerinde iki ismin durumu maç saatinde netleşecek. Takımın yeni transferlerinden bazıları da ilk kez taraftarın karşısına çıkabilir.

Galatasaray muhtemel 11'i

Kaleci: Uğurcan

Defans: Sallai (Singo), Sanches, Abdülkerim, Jakobs

Orta Saha: Torreira, Lemina (Sara), İlkay

Hücum: Yunus, Barış, Icardi

Yedek kulübesinde ise Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu gibi önemli isimlerin olması bekleniyor.

Konyaspor muhtemel 11'i

Kaleci: Deniz

Defans: Andzouana, Uğurcan, Adil, Guilherme

Orta Saha: Bazoer, Bjorlo, Melih

Hücum: Ndao, Bardhi, Umut Nayir

Konyaspor Teknik Direktörü da takımını kontrollü bir oyun anlayışıyla sahaya sürmeyi planlıyor. Orta sahada dirençli ve tempolu bir yapı kurulması bekleniyor.