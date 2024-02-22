Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki muhtemel rakipleri belli oldu. UEFA Avrupa Ligi'ndeki tek temsilcimiz olan Aslan, son 16 play-off turu rövanş maçında bu akşam Sparta Prag'a konuk olacak. Peki, Galatasaray'ın UEFA Son 16 Turu'ndaki muhtemel rakipleri kimler?

GALATASARAY'IN UEFA SON 16 TURU'NDAKİ MUHTEMEL RAKİPLERİ KİMLER?

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında Sparta Prag'la karşılaşacak Galatasaray'ın rakibini geçerse kimlerle eşleşebileceği merak konusu oldu

UEFA Avrupa Lig'nde Son 16 Turu'nda Galatasaray'ı bekleyen rakipler:

Liverpool (İngiltere)

Brighton (İngiltere)

West Ham (İngiltere)

Bayer Leverkusen (Almanya)

Rangers (İskoçya)

Slavia Prag (Çekya)

Villareal (İspanya)

Atalanta (İtalya)