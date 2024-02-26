Galatasaray Antalyaspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Galatasaray Antalyaspor maçı kaç kaç, canlı maç skoru!

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GALATASARAY ANTALYASPOR MAÇI KAÇ KAÇ?

Galatasaray Antalyaspor maçı 1-0'lık Galatasaray üstünlüğü ile devam ediyor.

GALATASARAY ANTALYASPOR MAÇI CANLI YAYIN

Galatasaray Antalyaspor maçını Bein Sports'tan canlı olarak izleyebilirsiniz. Galatasaray Antalyaspor maçını şifresiz izleyebilmeniz için Bein Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

GALATASARAY ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray Antalyaspor maçı saat 20.00'de başlayacak.

GALATASARAY ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray Antalyaspor maçı bu akşam saat 20.00'de oynanacak.

GALATASARAY ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Antalyaspor maçı Bein Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY ANTALYASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray Antalyaspor maçı İstanbul'da, Rams Park Stadyumu'nda oynanacak.