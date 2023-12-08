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Galatasaray - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray maçı hangi kanalda?

8 Aralık 2023 14:56 Son Güncelleme: 15:00 Abone Ol

Galatasaray ve Adana Demirspor arasındaki futbol maçının tarihi ve saati merak konusu. Taraftarlar, karşılaşmanın ne zaman ve saat kaçta başlayacağını araştırıyorlar. Peki, Galatasaray - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray maçı hangi kanalda? İşte detaylar...