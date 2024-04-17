Sosyal medya platformu TikTok'ta kadın bir kullanıcı, kendisine ünlü bir futbolcu tarafından bir gece için 5 milyon lira teklif edildiğini iddia etti. Futbolcunun banka hesabındaki 785 milyon lira olduğunu göstererek teklif sunduğunu söyleyen kadın, bu teklifi reddettiğini belirtti. İddialar büyük yankı uyandırdı. Futbolcudan ahlaksız teklif! TikTok kullanıcısı neye uğradığını şaşırdı: Bakın 5 milyona ne teklif etmiş...

TİKTOK KULLANICISINA NE TEKLİF ETTİ?

Sosyal medya platformu TikTok'ta skandalların ardı arkası kesilmiyor. Son olarak viral olan videoda kadın bir kullanıcının ağzından çıkan sözler büyük ses getirdi. Kadın kullanıcı, ünlü bir futbolcunun kendisine bir gece için 5 milyon lira teklif edildiğini iddia etti. Ünlü futbolcunun banka hesabındaki 785 milyon lirayı gösterdiğini söyleyen kadın, teklifi reddettiğini de dile getirdi.

FUTBOLCU KİM?

Teklifin Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'de oynayan bir oyuncudan geldiğini belirten kadın, futbolcunun kendisine banka hesabının fotoğrafını attığını da dile getirdi.