Fransız Dergisi Atatürk'ü Kapak Yaptı

Fransa'da yayınlanan Historia Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümüne özel olarak Atatürk'ün fotoğrafını ve '100 yıl önce Atatürk modern ve laik Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdu' yazılı bir kapakla yayımlandı. Antalya Turistik Otelciler ve Pansiyoncular Derneği (ANTOPD) Başkanı Alp Özel, bu kapağı poster olarak bastırarak Kaleiçi'ndeki otel ve tesislere dağıttı.

FRANSA'da Historia Dergisi'nin, '100 yıl önce Atatürk modern ve laik Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdu' yazılı kapağını Paris'te sokaklarda asılı gören Antalya Turistik Otelciler ve Pansiyoncular Derneği (ANTOPD) Başkanı Alp Özel, posterden baskı yaptırıp Kaleiçi'ndeki tüm otel ve tesislere dağıttı.

Fransa'da yayın yapan Historia Dergisi'nin eylül ayı sayısı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümüne özel, fon olarak Türk bayrağının kullanıldığı Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafı ve '100 yıl önce Atatürk modern ve laik Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdu' yazılı kapakla yayımlandı. Geçen hafta ailesiyle Paris'e giden ANTOPD Başkanı Alp Özel, 'Eski Paris' olarak da adlandırılan bölgede, derginin Atatürk'e ait kapağına ait posteri, bazı işletmelerin astığını gördü.

PARİS SOKAKLARINDA ATATÜRK KAPAĞI

Galatasaray Üniversitesi Karşılaştırmalı Dilbilim ve Uygulamalı Yabancı Diller Bölümü'nde öğrenci olan kızı Eda Özel'e kapaktaki Fransızca yazıları tercüme ettiren Alp Özel, "İlgimizi çekti, ne olduğunu kızıma sordum. O da, '100 yıl önce Atatürk modern ve laik Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdu' yazıyor şeklinde tercüme etti. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü kuruluş yıl dönümüne vurgu yapan bir dergi kapağı imiş, bu bizi çok onurlandırdı ve mutlu etti. Bir iş yerinin kapısında asılı dergi kapağını fotoğrafladım" dedi.

5 DİLDE ATATÜRK POSTERİ VE CUMHURİYET

Antalya'ya döndükten sonra konuyu ANTOPD'un yönetim kurulu toplantısında gündeme getirdiğini anlatan Özel, "Yönetim kurulundaki arkadaşlarımızın da ortak fikriyle, dünyanın onlarca ülkesinden turist ağırladığımız Kaleiçi'nde bu posteri Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca ve Rusça hazırlayalım hem üyelerimiz hem diğer esnaf,dış ve iç mekanlarında kullansın. Dünyanın birçok ülkesinden gelen misafirlerimizle de 100'üncü yıl coşkumuzu paylaşalım istedik" diye konuştu.

KALEİÇİ SOKAKLARINA ASILIYOR

ANTOPD yöneticileri, Fransa'daki dergideki resim ve yazılarla beş dilde bastırılan posterleri Kaleiçi'ndeki esnaf ve otellere dağıttı. Hindistan'dan Afrika'ya, Avrupa'dan Rusya'ya dünyanın birçok ülkesinden turistin konakladığı ve günübirlik geziler düzenlediği Antalya'nın tarihi Kaleiçi sokakları, '100 yıl önce Atatürk modern ve laik Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdu' posterleriyle donatıldı. İşletmeciler, turistlere bu yıl Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü ve kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e dair de bilgiler verdi.

DİĞER TURİZMCİLERE ÇAĞRI

Dernek olarak Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni de konuyla alakalı bilgilendirdiklerini belirten Alp Özel, "Büyükşehir Belediyemiz de Kaleiçi sokaklarını Türk bayraklarıyla donatıp, süsleyecek. Ayrıca AKTOB, TÜROFED, ALTİD, ATSO ve Pansiyoncular Odası gibi diğer sektörel tüm sivil toplum örgütlerimize de bu posterlerden göndereceğiz. Çünkü bu olayın sadece Kaleiçi'nde kalmasını istemiyoruz. Antalya'ya gelen tüm turistlerin Türkiye'nin cumhuriyet coşkusunu bizimle paylaşmasını, öğrenmesini arzu ediyoruz. Onlar da kendi otellerinde, tesislerinde turistlerin görebileceği alanlara asarlarsa mutlu oluruz" diye konuştu.

DERGİ ATATÜRK VE CUMHURİYETİ ANLATIYOR

1988 yılındaki bir sayısında Atatürk'ü yine kapak yapan Fransız derginin kapağına taşıdığı, Atatürk'ü ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun anlatıldığı yazıda ise 'Başkan Erdoğan'ın Türkiye'si Cumhuriyet'in 100'üncü yılını kutlarken, Historia 'Türklerin babası', Atatürk olarak bilinen ulusun koruyucusu Mustafa Kemal'i tekrardan hatırlıyor. Büyük bir devrimci olarak hem Türkleşmiş hem Batılılaşmış ülkesini modernliğe taşıdı. 1920'deki küçümseyici Sevr Antlaşması'nın ardından Türk milleti nasıl inşa edildi? Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkeleri ne açıdan belirleyicidir? Bu kimliğin arkasındaki kişi aslında kimdi?' gibi değerlendirmelere yer veriliyor.