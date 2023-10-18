Sosyal medyada Filistin ve Gazze ile ilgili destek mesajları ve görselleri paylaşıldı. Filistin'in zorlu durumuna dikkat çekmek ve Gazze'ye destek olmak amacıyla yapılan bu paylaşımlar, kullanıcılar tarafından yoğun ilgi gördü. İşte, Filistin ve Gazze ile ilgili paylaşımlar!

Filistin ile ilgili paylaşımlar: Gazze destek mesajları! Filistin ve Gazze ile ilgili sözler!

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bulunan el-Ehli Baptist Hastanesi'ni vurdu. Saldırıda en az 500 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi de yaralandı. Katliamın ardından Filistin'e destek paylaşımları yayınlamak isteyen kullanıcılar tarafından Filistin ile ilgili sözler ve görseller araştırmaktadır. Filistin ile ilgili paylaşımlar nelerdir? İşte, Gazze ve Filistin destek paylaşımları!

FİLİSTİN İLE İLGİLİ PAYLAŞIMLARI!

Filistin halkı için barışı ve özgürlüğü savunmak insanlık görevidir. Birlikte hareket edelim. #FilistinBarışı

Filistin halkı için duygusal ve fiziksel dayanışma göstermek, dünya genelinde insan haklarına olan inancımızı yansıtır. #FilistinDayanışma

Filistin halkı için adalet mücadelesi asla sona ermeyecek. Biz de yanlarında olmaya devam edeceğiz. #FilistinAdaleti

Adalet için sesimizi yükseltiyoruz. Filistin halkı hak ettikleri barış ve özgürlüğü bulana kadar yanlarında olacağız

Filistin'deki çocuklar da barış ve güvende büyümeyi hak ediyor. Onların geleceği için elimizden geleni yapmalıyız

GAZZE DESTEK MESAJLARI!

Filistin'de yaşanan kayıplar, tüm dünyayı etkiler. Barışı ve adaleti savunmalıyız. #FilistinAdalet

Filistin'deki insanlar için dua ediyoruz ve umutla bekliyoruz ki bir gün barış ve özgürlük gelecektir

Filistin'deki insanlara karşı gösterdiğimiz dayanışma, insan haklarına duyduğumuz saygının bir yansımasıdır. #FilistinHakları

Gazze halkına destek olmak için buradayız. Acılarınızı paylaşıyor ve umutla daha iyi bir geleceğe inanıyoruz