Filenin Sultanları Japonya maçı ne zaman? Türkiye-Japonya voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda tarih yazdı ve ilk kez yarı finale yükseldi. Çeyrek finalde karşılaştığı ABD'yi 3-1 yenerek önemli bir galibiyete imza atan Türkiye, yarı finalde Japonya ile eşleşti. Filenin Sultanları, böylece dünyanın en iyi dört takımı arasına girmeyi başardı. Türkiye-Japonya voleybol maçı ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

TÜRKİYE-JAPONYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

Filenin Sultanları'nın deneyimli kaptanı Eda Erdem önderliğinde, FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası yarı finalinde Japonya ile karşı karşıya gelecekleri maç 6 Eylül Cumartesi günü oynanacak. Türkiye'nin voleyboldaki en prestijli turnuvalarından biri olan bu şampiyonada yarı finale kalması büyük bir başarı olarak görülürken, milyonlarca sporsever karşılaşmanın tarih ve saatini merak ediyor. İki güçlü takımın mücadelesi, hem sahada hem de ekran başında heyecan dolu anlara sahne olacak.

TÜRKİYE-JAPONYA VOLEYBOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Filenin Sultanları'nın kaptanı Eda Erdem liderliğinde, Türkiye, FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası yarı finalinde Japonya ile karşılaşmaya hazırlanıyor. 6 Eylül Cumartesi günü saat 11:30'da başlayacak bu kritik maç, voleybolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Şampiyonanın en önemli etaplarından biri olan yarı final karşılaşması, iki güçlü takımın üstünlük mücadelesine sahne olacak.

TÜRKİYE-JAPONYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Eda Erdem'in kaptanlığını üstlendiği Filenin Sultanları, FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası yarı final mücadelesinde güçlü rakibi Japonya ile karşı karşıya gelecek. Bu önemli karşılaşma 6 Eylül Cumartesi günü saat 11:30'da başlayacak ve tüm Türkiye'nin ekran başına kilitleneceği anlardan biri olacak. Milyonlarca voleybolsever, TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak maçı büyük bir heyecanla takip edecek. Türkiye, bu kritik maçta finale yükselmek için sahada varını yoğunu ortaya koyacak. Hem milli takım oyuncuları hem de teknik ekip, dünyanın en prestijli turnuvalarından biri olan bu şampiyonada tarih yazmak için mücadele edecek.

Japonya karşısındaki zorlu sınavda alınacak sonuç, Filenin Sultanları'nın geleceği açısından büyük önem taşıyor. Taraftarların desteğiyle saha içinde sergilenecek performans, Türkiye voleybolunun uluslararası arenadaki gücünü bir kez daha kanıtlamaya çalışacak. Bu büyük buluşmayı kaçırmamak için 6 Eylül Cumartesi sabahı TRT 1 ekranları açık tutulacak.

TÜRKİYE-ABD VOLEYBOL MAÇINDA NELER OLDU?

Millilerimiz turnuva boyunca İspanya, Bulgaristan ve Kanada ile karşı karşıya geldi. Son 16 turunda Slovenya'yı, çeyrek finalde ise ABD'yi mağlup etti. Grup maçlarında rakiplerini set vermeden 3-0 ile geçen takımımız, ABD maçında ise ilk defa bir sette üstünlüğü kaptırdı. Bu kritik karşılaşmada Ebrar Karakurt 23 sayıyla takımının en skorer ismi olurken, onu 21 sayıyla Melissa Vargas ve 13 sayıyla kaptan Eda Erdem Dündar takip etti.