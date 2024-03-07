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Figment ve Apex Group, Ethereum ve Solana staking ETP'lerini duyurdu

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Figment ve Apex Group'tan Kurumsal Yatırımcılara Özel Staking Çözümleri Figment Europe ve Apex Group, kurumsal düzeyde staking hizmetleri sunan firmalar, SIX Swiss Exchange üzerinde Issuance.Swiss AG aracılığı ile Ethereum ve Solana'ya yönelik stake etme özellikli borsa yatırım fonları (ETP) başlatmayı planlıyor.

Kurumsal stake hizmetleri sağlayıcısı Figment Europe ve finansal hizmetler devi Apex Group, Ethereum ve Solana tabanlı stake etme özellikli borsa yatırım fonlarını (ETP) piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bu yenilikçi ürünler, kurumsal yatırımcılara geleneksel finansal araçlar aracılığıyla kripto varlık staking ödüllerine erişim sağlama imkânı sunuyor.

Figment ve Apex Group'tan Kurumsal Yatırımcılara Özel Staking Çözümleri

Figment Europe ve Apex Group, kurumsal düzeyde staking hizmetleri sunan firmalar, SIX Swiss Exchange üzerinde Issuance.Swiss AG aracılığı ile Ethereum ve Solana'ya yönelik stake etme özellikli borsa yatırım fonları (ETP) başlatmayı planlıyor. Bu ürünler, 12 Mart'ta Avrupa'nın önde gelen borsalarından birinde tanıtılacak. Ethereum Plus Staking Rewards (ETHF) ve Solana Plus Staking Rewards (SOLF) adındaki bu ETP'ler, kurumlara geleneksel aracılar veya bankalar üzerinden staking ödüllerine ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla tasarlandı.

Figment'in CEO'su Lorien Gabel, bu adımın kripto piyasasında önemli bir gelişme olduğunu belirterek, Ethereum ve Solana tabanlı stake edilmiş ETP'lerin İsviçre'de düzenlenen bir platformda sunulmasının önemine dikkat çekti. Gabel ve ekibi, Ethereum ve Solana'nın stake ödülleri üzerine odaklanarak, bu varlıkların yönetimi konusunda kurumlara kesintisiz erişim sağlamayı amaçlıyor. Figment'in Kurumsal İş Geliştirme Lideri Josh Deems, ETH ve SOL'a olan ilginin son aylarda arttığını ve ETP'lerin daha geniş kitleler için staking ödüllerine erişimi kolaylaştıracağını vurguladı.

Bu ETP'ler, yatırımcılara proof-of-stake varlıklarından elde edilen ödüllere erişim sağlarken, yatırımcılarına tam teminat ve yüksek stake oranlarından yararlanma imkânı sunuyor. ETP yapısı, kurumların Ethereum veya Solana ağlarında doğrudan doğrulayıcı olmadan bu varlıklara yatırım yapmasına olanak tanırken, maksimum çıkarılabilir değer (MEV) dahil olmak üzere stake ödüllerinden elde edilen geliri maksimize etmeyi amaçlıyor.

Figment, stake altyapısı geliştirme konusundaki tecrübesini bu yeni teklifte kullanarak, pazarda zaten mevcut olan benzer ürünlere kıyasla farklılaşmayı hedefliyor. Issuance.Swiss, bir Apex Fund Services finansal ürün ihraç çözümü olarak, bu ETP'lerin piyasaya sürülmesini yönetecek.

Kaynak: Haberler.com / Kripto

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