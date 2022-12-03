Fenerbahçe – Villarreal maç özeti İZLE! (VİDEO) Fenerbahçe – Villarreal maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe – Villarreal maçı özeti izle!
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Fenerbahçe – Villarreal maçının önemli pozisyonlarını ve varsa gollerini kaçıran futbolseverler Fenerbahçe – Villarreal maçı özeti araştırması yapmakta. Fenerbahçe – Villarreal maç özeti İZLE! (VİDEO) Fenerbahçe – Villarreal maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe – Villarreal maçı özeti izle!
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Fenerbahçe – Villarreal maçı bugün saat 19.00'da gerçekleşti.
Dünya Kupası'na verilen arada ikinci hazırlık maçına çıkan Fenerbahçe, Villarreal'i 2-1 mağlup etti.
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