Süper Lig'in şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyebilecek en kritik karşılaşmalarından biri olan Fenerbahçe - Trabzonspor mücadelesi, futbolseverlerin büyük ilgisini çekmeye başladı. Peki, Fenerbahçe - Trabzonspor maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? FB-TS maç bilet fiyatları ne kadar? İşte ayrıntılar...

FENERBAHÇE - TRABZONSPOR MAÇ BİLETİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanacak bu dev maçın biletleri, kulüp tarafından belirlenen özel bir takvime göre satışa sunuluyor. İlk etapta biletler, kulüp üyeleri ve Fenerbahçe Kart sahipleri gibi belirli gruplara öncelikli olarak açılıyor. Daha sonra ise biletler genel satışa çıkarılıyor.

Genel satış tarihi, Fenerbahçe taraftarları için büyük önem taşıyor. Çünkü bu tarihten sonra bilet almak isteyen tüm taraftarlar eşit şartlarda bilet temin edebiliyor. Bu noktada biletlerin oldukça hızlı tükendiğini unutmamak gerekir. Özellikle derbi statüsündeki bu tip maçlarda, satışa çıktıktan sadece birkaç saat içinde biletlerin tükenmesi oldukça olası.

Tavsiyemiz, taraftarların resmi kulüp kanallarını ve bilet satış platformlarını düzenli olarak takip etmeleri ve bilet satış saatinden önce sistemde oturumlarını açmış olmalarıdır.

FENERBAHÇE - TRABZONSPOR MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Fenerbahçe - Trabzonspor maçı için belirlenen bilet fiyatları, stadyumdaki tribün yerleşimine göre değişiklik gösteriyor. Kadıköy'deki Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi, farklı bütçelere hitap eden birçok tribün seçeneği sunuyor. Aşağıda, maç için belirlenmiş güncel bilet fiyat aralıklarını bulabilirsiniz:

Kuzey - Spor Toto Tribünü: 1.200 TL

Fenerium Üst - Maraton Üst (A-I Blok): 2.100 TL

Fenerium Üst - Maraton Üst (B-H Blok): 2.250 TL

Fenerium Üst - Maraton Üst (C-G Blok): 2.350 TL

Fenerium Üst - Maraton Üst (D-F Blok): 2.650 TL

Fenerium Üst - Maraton Üst E Blok: 2.850 TL

Fenerium Alt Avis - Maraton Alt (A-I Blok): 3.950 TL

Fenerium Alt Avis - Maraton Alt (B-H Blok): 4.550 TL

Fenerium Alt Avis - Maraton Alt (C-G Blok): 5.450 TL

Fenerium Alt Avis - Maraton Alt (D-F Blok): 6.200 TL

VIP (Maraton Alt - Fenerium Alt Avis E Blok): 18.750 TL

Bu fiyatlar, maçın yüksek önemi ve iki takım arasındaki tarihi rekabet göz önüne alındığında oldukça normal kabul ediliyor. Özellikle orta ve alt tribünlerdeki koltuklar, sınırlı sayıda olduğu için hızla tükenebiliyor.

FENERBAHÇE TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Merakla beklenen Fenerbahçe - Trabzonspor maçı, sezonun kaderini belirleyebilecek nitelikte. Bu nedenle hem Fenerbahçe hem de Trabzonspor taraftarları, maçın tam tarih ve saat bilgisini sıklıkla aratıyor.

Maç, 6 Nisan Pazar günü oynanacak ve başlama saati 19.00 olarak belirlendi. Karşılaşmanın adresi ise her zamanki gibi Kadıköy'ün kalbi olan Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi olacak. Özellikle pazar akşamı saat 19.00 olması, tüm futbolseverlerin ekran başında ya da tribünde olabilmesi için oldukça ideal bir zaman.

TFF'nin ve kulüplerin resmi duyurularına göre maç saati ve tarihi değişmediği sürece bu bilgiler geçerliliğini koruyacaktır. Ancak olası bir değişiklik durumunda, bilet alan taraftarların resmi kanalları takip etmeleri büyük önem taşıyor.