Fenerbahçe Göztepe maçında ne oldu, neden kavga çıktı? Ali Koç neden yere düştü? TFF açıklama son durum!

Fenerbahçe Göztepe maçında ne oldu, neden kavga çıktı? Ali Koç neden yere düştü? Fenerbahçe Göztepe maçında neler yaşandı, olayın aslı ne? Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Göztepe deplasmanında saldırıya uğradı. Bir şahsın itmesiyle yere düşen Ali Koç, korumalar eşliğinde saha kenarına götürüldü. Bunun sonucu taraftarlar ve okurlar olayla ilgili detayları merak ediyor. İşte Fenerbahçe Göztepe maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde…

FENERBAHÇE GÖZTEPE MAÇINDA NE OLDU?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Göztepe- Fenerbahçe maçının devre arasında deplasman tribününe gitti. Bazı Fenerbahçeli taraftarların stadyuma girememesi sebebiyle deplasman tribününe yönelen Ali Koç, konu hakkında stadyuma girebilen Fenerbahçeli taraftarlar ile görüştü. Ali Koç'un taraftarlarla görüşme yaptığı anlarda Göztepe tribünlerinden Ali Koç'a bazı yabancı maddeler atıldı. Tribünden atılan yabancı maddelerin isabet ettiği Ali Koç'un alandan çıkarılırken yere düştüğü görüldü. Öte yandan tribünden sahaya giren bir kişi, arkadan gelerek Ali Koç'a saldırdı. Ali Koç yere düşerken, güvenlik görevlileri saldırgana müdahale etti. Olayın ardından duraklatılan maç, Koç'un soyunma odasına gitmesiyle kaldığı yerden devam etti.

Ali Koç'a saldıran şahıs, güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilirken, dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Koç'a saldıran kişinin akreditasyon kartlı olduğu görüldü.

TFF'DEN AÇIKLAMA "SAHAYA GİRMESİNİ KABUL ETMİYORUZ"

Misafir takım taraftarlarının tribüne girişlerinde yaşanan birtakım olaylardan dolayı, misafir takım kulüp başkanının talimatlara aykırı bir şekilde sahaya girip müdahale etmesini doğru bulmuyor ve kabul etmiyoruz. Bununla birlikte; misafir takım kulüp başkanına münferiden yapılan fiziki müdahaleyi çirkin buluyor ve hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı'na geçmiş olsun dileklerimiz iletiyoruz.

Yaşanan olayların, futbolda oluşturmak istediğimiz kardeşlik iklimine faydası olmadığı aşikardır. Futbolun tüm paydaşlarının ortak olduğunu, futbolumuzun marka değerini daha iyi noktalara taşıyabilmek için bu paydaşların sağduyulu bir şekilde birlikte hareket etmesi gerektiğini önemle belirtmek isteriz.

Süreç detaylı bir şekilde federasyonumuzun ilgili kurulları tarafından değerlendirilecek olup, gerekli kararlar ivedilikle alınacaktır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."

MAÇ SONUCU NE OLDU?

Bu olaylı Fenerbahçe Göztepe maçı 2-2 beraberlik ile sonuçlandı.