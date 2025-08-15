Sarı-lacivertliler, Feyenoord karşısında 5-2'lik skorla galip gelerek UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turuna yükseldi. Benfica ise Nice ile oynadığı iki maçı da kazanarak Devler Ligi'ndeki yerini garantiledi ve Fenerbahçe'nin rakibi oldu. Önümüzdeki hafta oynanacak karşılaşmalar için geri sayım başladı. Fenerbahçe - Benfica maçı ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor. Fenerbahçe - Benfica maçı ne zaman? Fenerbahçe - Benfica maçı saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE - BENFİCA MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu kapsamında büyük heyecana sahne olacak Fenerbahçe - Benfica karşılaşması, 20 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'daki Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak. Sarı-lacivertli taraftarlar, takımını Devler Ligi yolunda desteklemek için stadyumu dolduracak. Kritik öneme sahip bu maç, hem Fenerbahçe hem de Benfica için Avrupa kupalarındaki ilerleyiş açısından belirleyici olacak. Taraftarlar, bu heyecan dolu mücadeleyi canlı izlemek için gün sayıyor.

FENERBAHÇE - BENFİCA MAÇI SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu çerçevesinde Fenerbahçe ile Benfica arasında oynanacak önemli karşılaşma, 20 Ağustos Çarşamba günü Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda gerçekleşecek. Heyecan dolu mücadele saat 20.00'de başlayacak ve taraftarlar, takımlarını bu kritik maçta desteklemek için stadyumda ve ekran başında olacak.

FENERBAHÇE - BENFİCA MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica ile oynayacağı karşılaşmalar, futbolseverler TRT 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilecek. Türkiye'nin dört bir yanındaki taraftarlar, sarı-lacivertlilerin Devler Ligi yolundaki bu kritik mücadelelerini yüksek kalitede ve kesintisiz yayınla takip etme fırsatı bulacak. TRT 1, Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonlarından biri olan Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin heyecanını evlere taşıyarak, izleyicilere unutulmaz anlar yaşatmayı hedefliyor. Böylece, takımını stadyumda destekleyemeyenler de maçları canlı ve ayrıntılı şekilde takip edebilecek.