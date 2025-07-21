FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Temmuz ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman belli olacak?

Temmuz ayı FED faiz kararı, özellikle dolar kuru, altın fiyatları ve borsa üzerinde doğrudan etkili olması nedeniyle piyasalar tarafından dikkatle bekleniyor. "FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?" sorusu, hem bireysel yatırımcılar hem de kurumsal aktörler tarafından sıklıkla soruluyor. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Temmuz ayı Merkez Bankası FED faiz kararı ne zaman belli olacak? İşte detaylar...

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD Merkez Bankası (FED), Temmuz ayı faiz toplantısını 30-31 Temmuz 2025 tarihlerinde gerçekleştirecek.

TEMMUZ AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Toplantı sonrası faiz kararı ise 31 Temmuz 2025 Çarşamba günü Türkiye saatiyle gece 21.00 – 21.30 arasında açıklanacak. FED faiz kararı ne zaman açıklanacak sorusunun cevabı böylece netlik kazanmış oldu.

FED FAİZ KARARI NEDEN ÖNEMLİ?

Temmuz ayı FED faiz kararı, yalnızca ABD ekonomisini değil, Türkiye dahil birçok gelişmekte olan ülkenin para politikalarını da etkileyecek. Özellikle döviz kurları, dış borçlanma maliyetleri ve enflasyon hedefleri açısından FED kararları, Merkez Bankaları için yön belirleyici oluyor.