Fatih Terim Fonu'ndan parasını silah zoruyla mı geri aldı? Ayhan Akman sessizliğini bozdu

Seçil Erzan'ın futbol dünyasından milyonlarca dolarlık vurgun yaptığı Fatih Terim Fonu'na giren ve daha sonra parasını silah zoruyla geri aldığı iddia edilen eski futbolcu Ayhan Akman, sessizliğini gazeteci Fatih Altaylı'ya bozdu.

"BANKANIN FONU OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜM"

Fatih Altaylı, "Ben Ayhan Akman'la konuştum. Ayhan bana kendi yaşadığını anlattı. Bana söylediklerini aynen aktarıyorum" diyerek Akman'ın süreçte neler yaşadığını paylaştı.

Altaylı'nın Akman'ın ağzından aktardığı ifadeler şöyle:

"Ben Seçil Erzan'ı yıllardır tanırım. Galatasaray; Denizbank'la çalıştığı, benim hayatım Florya'da geçtiği ve Florya'da yaşadığım için başka bir banka ile çalışma gereği duymadım. Seçil Erzan, 2022 yılının Haziran ayında beni aradı. Beni bankaya çağırdı, ben de gittim. 'Özel müşterilerimiz için bir fon var, bu fona para yatırmak ister misin?' diye bana sordu. Yurt dışı bir fon olduğunu ve çok iyi bir getirisi olduğunu söyledi. Ben de kabul ettim ama ben bankanın fonu olduğunu düşündüm.

"BEN BİR KURUŞ FAİZ ALMADIM"

Benim eğitimim belli. Benim para-pul işleriyle pek alakam yoktur. Ben bu konularda geri zekalıyım. Ama bankanın bu fonla ilgili bir evrakı-kaydı olması gerektiğini biliyordum. Ben 'Evrakları ne zaman imzalayacağız?' diye sorduğumda Seçil Erzan 'Bu fonu acilen kapatmamız lazım. Siz parayı verin, evraklar arkasından gelecek' dedi. Ben parayı vermeme rağmen evraklar bir türlü gelmedi. Defalarca sormama rağmen gelmeyince ben bu konuyu genel müdürlüğe ileteceğimi söyledim. Anladığım kadarıyla benim bu konuyu üst yönetime söyleyeceğimden korktuğu için benim paramın tamamını geri ödedi. Ben bir kuruş faiz almadım. Koyduğum para neyse, o parayı bana geri verdi. Ben başka oyuncuların bu fonda olduğunu bilmiyordum. Bana Fatih Terim'den de hiç söz edilmedi."