Merkez Bankası'nden 27 ay sonra ilk kez faiz konusunda şaşırtan bir karar çıktı. Yeni başkan Hafize Gaye Erkan'la ilk toplantısını yapan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini açıkladı. Peki, Faizler düştü mü, düşüyor mu? Faizler ne kadar? Faizler düşecek mi, yükseldi mi? Faizler artarsa ne olur?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Hafize Gaye Erkan başkanlığında ilk kez toplandı. Kurul, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranında değişikliğe gitti. Peki, Faizler düştü mü, düşüyor mu? Faizler ne kadar? Faizler düşecek mi, yükseldi mi? Faizler artarsa ne olur?

FAİZLER DÜŞTÜ MÜ, DÜŞÜYOR MU? FAİZLER NE KADAR?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Hafize Gaye Erkan başkanlığında ilk kez toplandı. Kurul, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 8,5'ten yüzde 15 düzeyine yükseltilmesine karar verdi. Merkez Bankası böylece 27 ay sonra ilk kez faiz artırmış oldu. Merkez Bankası, faizde yukarı yönlü adım atarak indirim sürecini sonlandırdı. Merkez, bundan önceki en yüksek politika faizi artışını Mayıs 2018'de 8,5 puanla yapmıştı.

FAİZLER DÜŞECEK Mİ, YÜKSELDİ Mİ?

Kurul politika faizini enflasyonun ana eğiliminin gerilemesini ve orta vadede yüzde 5 hedefine ulaşmasını sağlayacak parasal ve finansal koşulları oluşturacak şekilde belirleyecektir. Enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırma gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirilecektir. Enflasyon ve enflasyon eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir.

FAİZLER ARTARSA NE OLUR?

Kurul, mevcut mikro- ve makroihtiyati çerçeveyi, piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde sadeleştirecektir. Sadeleşme süreci, etki analizleri yapılarak kademeli olacaktır. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede almaya devam edecektir."

Faizler artarsa, ekonomik koşullar ve finansal piyasalar üzerinde çeşitli etkiler görülebilir. Borçlanma maliyeti yükselir, faiz oranlarındaki artış, kredi almak isteyen kişiler ve işletmeler için borçlanma maliyetlerini artırır. Bu durumda, yeni yatırımların finansmanı zorlaşabilir ve mevcut borçları olan kişiler için geri ödemeler daha zor hale gelebilir. Tüketici harcamaları azalır: Yüksek faiz oranları, tüketici kredilerinin maliyetini artırabilir. Bu da tüketici harcamalarını azaltabilir, çünkü tüketiciler daha az kredi kullanmayı tercih edebilir veya daha fazla tasarruf yapabilir.

Yüksek faiz oranları, işletmelerin yatırım yapma isteklerini azaltabilir. İşletmelerin borçlanma maliyetleri arttığından, yeni projelerin finansmanı zorlaşır ve kârlılık potansiyeli düşer. Bu da ekonomideki büyüme potansiyelini sınırlayabilir. Faiz oranlarındaki değişiklikler, bir ülkenin para biriminin değeri üzerinde etkili olabilir. Genellikle, faiz oranları yükselirse, bir ülkenin para birimi güçlenebilir ve yabancı yatırımcıların ilgisini çekebilir. Bununla birlikte, faizlerin artmasıyla birlikte para birimi değeri de artabilir, bu da ihracatı olumsuz etkileyebilir ve rekabet gücünü azaltabilir.

Faiz oranlarındaki artışlar, ekonomideki talebi azaltabilir ve böylece enflasyonu baskılayabilir. Yüksek faiz oranları, tüketici harcamalarını ve kredi kullanımını