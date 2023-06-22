Merkez Bankası'nın faiz artırım kararı borsayı nasıl etkiler? Faiz artarsa borsa düşer mi? Merkez Bankası faiz kararı borsayı nasıl etkiler? Faiz artışı sabit getirili menkul kıymetlere yönelimi artırır ve borsanın düşmesi beklenir. Merkez Bankası 27 ay sonra ilk kez faiz artırımına gitti ve politika faizini 6,5 baz puan artırarak yüzde 15'e çıkardı. Bu kararın ardından dolar/TL 24,20 lira seviyesini gördü. Detaylar haberimizde...

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FAİZ ARTARSA BORSA DÜŞER Mİ?