Faiz artarsa borsa düşer mi? Merkez Bankası faiz kararı borsayı nasıl etkiler?
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Merkez Bankası'nın faiz artırım kararı borsayı nasıl etkiler? Faiz artarsa borsa düşer mi? Merkez Bankası faiz kararı borsayı nasıl etkiler? Faiz artışı sabit getirili menkul kıymetlere yönelimi artırır ve borsanın düşmesi beklenir. Merkez Bankası 27 ay sonra ilk kez faiz artırımına gitti ve politika faizini 6,5 baz puan artırarak yüzde 15'e çıkardı. Bu kararın ardından dolar/TL 24,20 lira seviyesini gördü. Detaylar haberimizde...
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Merkez Bankası 27 ay sonra ilk kez faiz artırımına gitti. Yeni başkan Hafize Gaye Erkan'la ilk toplantısını yapan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini 6,5 baz puan artırarak yüzde 15'e çıkardı. Normal beklentiler faiz artışını, yatırımcıların gözünde daha güvenli sabit getirili menkul kıymetlere yönelimi artırması demektir. Böyle bir durumda ise borsanın düşmesi beklenir.
Merkez Bankası böylece 27 ay sonra ilk kez faiz artırmış oldu. Merkez Bankası, faizde yukarı yönlü adım atarak indirim sürecini sonlandırdı. Merkez, bundan önceki en yüksek politika faizi artışını Mayıs 2018'de 8,5 puanla yapmıştı.
TCMB'nin faiz kararı öncesi sabah saatlerinde 23,54 TL'den işlem gören dolar, faizin yüzde 15 seviyesine yükseltilmesi sonrasında 24,20 lira seviyesini gördü. Dolar/TL, saat 14.40 itibarıyla ise 24,10 seviyesinden işlem görüyor.
Merkez Bankası böylece 27 ay sonra ilk kez faiz artırmış oldu. Merkez Bankası, faizde yukarı yönlü adım atarak indirim sürecini sonlandırdı. Merkez, bundan önceki en yüksek politika faizi artışını Mayıs 2018'de 8,5 puanla yapmıştı.