Evde bakım yardım ödemeleri başladı mı? Evde bakım ücreti ne kadar?

Evde bakım maaşı için her ay olduğu gibi Mart ayında da süreç başladı. Ödeme alan kişiler, Evde bakım maaşı yatan iller hangileri, 10 mart Evde bakım maaşı hangi illere yattı şeklinde araştırmalar yapıyor.Konuyla ilgili açıklama Bakan Derya Yanıktan geldi. Peki, Evde bakım yarım ödemeleri başladı mı? Evde bakım maaşları kimler alabilir? Engelli maaşı alma şartları nelerdir? Engelli bakım ücreti ne kadar? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Mart ayı evde bakım yardım ödemeleri için heyecan devam ediyor .Her ay düzenli olarak ihtiyaç sahibi engeli vatandaşlara verilen evde bakım yardım ödemelerinin ne zaman yapılacağı hak sahipleri tarafından araştırılıyor. Peki, Evde bakım yarım ödemeleri başladı mı? Evde bakım maaşları kimler alabilir? Engelli maaşı alma şartları nelerdir? Engelli bakım ücreti ne kadar? Detaylar haberimizde...

EVDE BAKIM YARDIM ÖDEMELERİ BAŞLADI MI?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlara ve ailelerine ekonomik destek sebebi ile bu ay toplam 2 milyar 417 milyon lira Evde Bakım Yardım'ını hesaplara yatırmaya başladıklarını duyurdu. Bakan DeryaYanık sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

"Bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 2 milyar 417 milyon lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladık. Bu ay 564 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanıyor. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim. Bakanlık olarak engelli bireylerin eğitim, sağlık, güvenlik, istihdam gibi temel haklarına tam olarak ulaşmaları için hak temelli bir bakış açısıyla politikalar geliştirmeye devam edeceğiz. "İfadelerine açıklamasında yer verdi.

EVDE BAKIM MAAŞI KİMLER ALABİLİR?

Evde bakım maaşı almak için gerekli şartlar şunlardır:

Engelli kişinin sağlık raporunda "ağır engelli'' kısmının işaretli olması gerekir.

Eve giren her türlü gelirin toplanıp kişi sayısına bölünmesinde, kişi başı gelirin asgari ücretin üçte ikisinin altında gelir olmalıdır.

ENGELLİ MAAŞI ALMA ŞARTLARI NELERDİR?

Engelli aylığından faydalanmak isteyen kişinin rapor oranı en az %40 olmalıdır.Engelli aylığından faydalanmak isteyen kişinin yaşı önemli midir? Evet önemlidir. Kişi 18 yaşından büyük ve 65 yaşından küçük olmalıdır. 65 yaşından büyük olması halinde en az %70 oranında engelinin bulunması gerekmektedir.

EVDE BAKIM ÜCRETİ NE KADAR?

Aylık ortalama 560 bin engelli vatandaşa Evde Bakım Yardımı yapıldığının altını çizen Bakan Yanık, 2023 yılı Ocak-Temmuz dönemi için Evde Bakım Yardımı'nın 3.336 TL'den 4.336 TL'ye çıktığını kaydetti.