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EURO 2024 Türkiye kaybederse ne olur? Türkiye- Avusturya maçı berabere kalırsa ne olacak? Türkiye kaybederse turnavadan eleniyor mu?

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Türkiye, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turu maçında bugün Avusturya ile karşılaşacak. Birçok kişi maç sonrası yaşanacak olan ihtimalleri merak ediyor. Türkiye kaybederse turnuvadan eleniyor mu? Türkiye- Avusturya berabere kalırsa ne olur? Sorularının cevabı aratılıyor.

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda bugünkü rakibi Avusturya ile tarihinde 18. kez karşı karşıya gelecek. Vatandaşlar, akşam oynanacak olan maça kilitlendi. Peki, EURO 2024 Türkiye kaybederse ne olur? Türkiye- Avusturya maçı berabere kalırsa ne olacak? Türkiye kaybederse turnuvadan eleniyor mu? Detaylar haberimizde!

TÜRKİYE KAYBEDERSE NE OLUR?

Eğer Türkiye, Avusturya'ya karşı kaybederse, turnuvadan elenerek EURO 2024 macerası sona erecek. Ancak, maç berabere biterse, karşılaşma uzatmalara ve gerekirse penaltılara gidecek. Penaltı atışlarında kazanan taraf belirlenecek ve çeyrek finale yükselecek.

EURO 2024 Türkiye kaybederse ne olur? Türkiye- Avusturya maçı berabere kalırsa ne olacak? Türkiye kaybederse turnavadan eleniyor mu?A Milli Takım

MONTELLA TÜRKİYE- AVUSTURYA MAÇI HAKKINDA NE DEDİ?

Vincenzo Montella, karşılaşmanın oynanacağı Leipzig Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Avusturya'ya karşı mart ayında oynadıkları hazırlık maçını hatırlatarak sözlerine başlayan Montella, "Avusturya iyi bir takım, belki de en iyi takım olduklarını düşünüyorum. Çok agresif, pres yapan ve geçişleri harika bir takım. Birkaç gün önce yaptığım bir yorum vardı, 'Bana kulübü anımsatıyorlar' diye. Her anlamıyla bütün bir takım. Hazırlık maçının ilk yarısı son derece eşitti, başka bir skorla da bitebilirdi. İkinci yarıda psikolojik olarak düşüş yaşadık. Bunu toparlayamadık. Ağır bir mağlubiyet oldu. Bu kadar büyük skor farkıyla oyuncu ve hoca olarak maç kaybettiğimizi hatırlamıyorum. Hazırlık maçı başka, bu maç başka olacak. Karşı takımın hocası da bundan bahsetti. Umarım bu sefer sonuç farklı olur." ifadelerini kullandı.

EURO 2024 Türkiye kaybederse ne olur? Türkiye- Avusturya maçı berabere kalırsa ne olacak? Türkiye kaybederse turnavadan eleniyor mu?Vincenzo Montella

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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