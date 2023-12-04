Ünlü televizyon sunucusu Esra Erol'un Altın Kelebek ödülü alıp almadığı merak konusu oldu. Erol'un ödül durumu hakkında detaylar araştırılıyor. Peki, Esra Erol Altın Kelebek ödülü aldı mı? Esra Erol ne ödülü aldı? İşte detaylar...

Esra Erol Altın Kelebek ödülü aldı mı? Esra Erol ne ödülü aldı?

Bu yıl 49. kez düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu. Hafta içi her gün ekranlara gelen Esra Erol'da programı ödül aldı mı merak konusu oldu. Arama motorlarında Esra Erol Altın Kelebek ödülü aldı mı sorgulatılıyor. Peki, Esra Erol Altın Kelebek ödülü aldı mı? Esra Erol ne ödülü aldı? Detaylar haberimizde...

ESRA EROL ALTIN KELEBEK ÖDÜLÜ ALDI MI?

"En İyi Spor Programı" Bein Süper Lig, "En İyi Yarışma" MasterChef Türkiye, "En İyi Gündüz Kuşağı Programı" Esra Erol'da, "En İyi Kadın Sunucu" Müge Anlı, "En İyi Erkek Sunucu" Kenan İmirzalıoğlu seçildi.

ESRA EROL KİMDİR?

12 Mayıs 1982 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Annesi Necla Sinoplu, babası Seyfi göçmendir. Polis olan babanın 5 kız çocuğundan ortancasıdır. Kardeşleri Pervin, Filiz, Eda ve Bihter'dir.[1] Kız lisesi çini seramik mezunudur. Açık öğretim fakültesinden mezun oldu. Altın Kelebek En İyi Kadın Sunucu ödülünü almıştır. Ali Özbir ile evlidir. 2 çocuk annesidir.