Espressolab CHP boykot listesinden çıktı mı, Espressolab neden boykot listesinden çıkarıldı?

Cumhuriyet Halk Partisi, İBB'ye ve partili belediyelere yönelik operasyonlara tepki göstermek amacıyla başlattığı "Milletin İradesine Sahip Çıkıyor" miting serisinin 60'ıncısını Şişli'de gerçekleştirdi. Ekrem İmamoğlu'nun 200 gündür Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunması nedeniyle, bu süre zarfında İstanbul'un tüm ilçelerinde ve Türkiye'nin birçok kentinde mitingler düzenlendi. Serinin son adresi olan Şişli'de konuşan Özgür Özel, Espressolab'ın boykot listesinden çıkarılmasına dair partinin tutumunu kamuoyuyla paylaştı.

ESPRESSOLAB NEDEN BOYKOT LİSTESİNDEN ÇIKARILDI?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel İstanbul'un Şişli ilçesindeki mitingde şunları söyledi:

* Ben boykot deyince meydan gençlerden bir talep yükseldi, bir tepki yükseldi. Bir kahve zincirinin adını söylediler ve dediler ki "Bu kahve zinciri kampüslere geldi, kahveleri ele geçirdi, bu kahveleri zincirleştirdi, fiyatları artırdı ve biz bunu zaten boykot ediyoruz, siz de katılın."

* O günden sonra biz de boykot listesine aldık. Geçtiğimiz haftalarda konuyla ilgili bizimle görüşmek istediklerinde gençlere yönlendirdik. Gençlik kollarımızı da yönlendirdik. O kahve zinciri kampüslerde ve bütün Türkiye'de cirosu neredeyse kendi ifadeleriyle, onda bire kadar düşmüş.

'Takdir gençlerin, indirime baksınlar, samimiyete baksınlar'

* Geldiler ve dediler ki "Biz kampüslerdeki fiyatları ciddi şekilde düşürdük." Gençler dediler ki "Bize ne? Siz geldiniz kartelleştiniz."

* Burada biz CHP olarak kurumsal olarak boykot listemizden kendilerini çıkardık. Ancak takdir gençlerindir. İndirime baksınlar, samimiyete baksınlar. Biz CHP olarak boykot listesinden çıkarıyoruz. Ve açıkça şunu söylüyoruz: Bize bundan sonra yan bakanı, gençleri kızdıranı onlarla birlikte hep birlikte protesto etmeye devam edeceğiz.