Eskişehir haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Abdülhamid Han Gemimiz, en son teknolojiyle teçhiz edilmiş yedinci nesil bir sondaj gemisidir"
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Eskişehir habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Abdülhamid Han Gemimiz, en son teknolojiyle teçhiz edilmiş yedinci nesil bir sondaj gemisidir"Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Abdülhamid Han Gemimiz, en son teknolojiyle teçhiz edilmiş yedinci nesil bir sondaj gemisidir" ifadelerine...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Abdülhamid Han Gemimiz, en son teknolojiyle teçhiz edilmiş yedinci nesil bir sondaj gemisidir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Abdülhamid Han Gemimiz, en son teknolojiyle teçhiz edilmiş yedinci nesil bir sondaj gemisidir" ifadelerine yer verdi.
İhlas Haber Ajansı / Genel