Esin Gündoğdu kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Son haliyle adından söz ettiren Esin Gündoğdu kaç yaşında, kimdir, nereli araştırılıyor. Peki, Esin Gündoğdu kimdir? Esin Gündoğdu hangi dizilerde oynadı? Esin Gündoğdu kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

Oyuncu Esin Gündoğdu kariyerinde ilk kez Recep İvedik 2 filminde rol almıştır. Yaşadığı değişimle gündeme gelen Esin Gündoğdu kimdir, kaç yaşında ve İnstagram hesabı nedir araştırılıyor. Peki, Esin Gündoğdu kimdir? Esin Gündoğdu hangi dizilerde oynadı? Esin Gündoğdu kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizdedir…

ESİN GÜNDOĞDU KİMDİR?

Esin Gündoğdu 1 Ocak 1977 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. İlk oyunculuk deneyimi Avrupa Yakası dizisinde yaptı. Aşk Yeniden adlı dizide Ayfer karakterini canlandırdı. Esin Gündoğdu, Virgül tiyatr?su ile yıllarca pek çok ?yunda rol alan daha sonra 2004 yılında Avrupa Yakası ismindeki kom?di yapımında rol aldı

Avrupa Yakası'nd?n sonra Baba Oluyorum, Olacak O Kadar, Merhaba Hayat gibi t?l?vizyon programı ve dizil?rind? yer alırken kariyerinde ilk kez Recep İvedik 2 filminde aldığı rol sayesinde sinema filminde oynamıştır. 2013 senesinde gelen bir teklifin değerlendiren oyuncu Eskici Bit Pazarı reklam filminde rol almıştır. Kısa film kariyerinde ise Çanta isimli film bulunmaktadır.