Erzincan'daki atık madeni kime ait? Hangi şirket?

Erzincan İliç'te Anagold Madencilik'in faaliyet gösterdiği altın madeninde ortaya çıkan toprak kaymasının ardından ulaşılmaya çalışılan 9 işçi için arama kurtarma çalışmaları sürerken firma, siyanür sızıntısı iddiasına karşı yaptığı açıklamada Fırat Nehri'ne herhangi bir siyanür akışı olmadığını belirtti. Erzincan'daki atık madeni kime ait? Hangi şirket? Detaylar haberimizde...

ERZİNCAN'DAKİ ATIK MADENİ KİME AİT?

Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Erzincan'daki Anagold Çöpler Altın Madeni İşletmesi'nde meydana gelen maden kazasının ardından yaptığı açıklamada, salı günü 14.28'de meydana gelen maden kazası sonrası profesyonel ekipler tarafından olayın sebebine ilişkin araştırmanın başladığı kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

Saat 14.30 sıralarında Eski Değirmen mevkiinde yaşanan olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Anagold Madencilik şirketi tarafından işletilen Çöpler Altın Madeni'ndeki heyelan, işçiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, yüksek bölgelerden kayan tonlarca toprağın, aşağıya doğru aktığı görüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzincan'daki madende yaşanan toprak kaymasıyla ilgili Vali Aydoğdu'dan bilgi aldı, arama kurtarma çalışmaları için tüm imkanların seferber edilmesini istedi.