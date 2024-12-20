Ertuğrul Sağlam kimdir, istifa mı etti? Kocaelispor'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam neden istifa

Ertuğrul Sağlam kimdir, istifa mı etti? Kocaeli spor'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda dikkat çeken ifadeler kullandı.Kocaeli spor'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam neden istifa etti? Detaylar haberimizdedir…

ERTUĞRUL SAĞLAM İSTİFA MI ETTİ?

Kocaeli spor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, görevinden ayrıldığını açıkladı. Sağlam, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hedeflenen şampiyonluk yolunda ilerlenmesine rağmen saha dışı konuların gündemi meşgul ettiğini ve bu durumun kendisini üzdüğünü belirtti.

Bazı kişilerin taraftarları kasıtlı şekilde yönlendirdiğini ifade eden Sağlam, Esenler Erok spor maçında yaşanan protestoların planlı bir şekilde gerçekleştirildiğini ileri sürdü. "Kişisel hırs ve kaprisler, camianın kaderini belirlememeli" diyen Sağlam, iyi bir sürecin sabote edilmesine sessiz kalamayacağını dile getirdi.

"YÖNETİMLE FİKİR BİRLİĞİ SAĞLAYAMADIK"

Kulüp Başkanı Recep Durul'un, Esenler Erok spor maçından sonra yaptığı açıklamaların, yönetimle fikir birliği olmadığını gösterdiğini söyleyen Sağlam, "Sonu şampiyonlukla biteceğine inandığım bir süreçte, aynı çatı altında devam etmenin artık mümkün olmadığını görüyorum" ifadelerini kullandı.

16 haftası geride kalan Trendyol 1. Lig'de Kocaeli spor, 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 32 puan topladı ve 2. sırada yer aldı. Ziraat Türkiye Kupası'nda da gruplara kalan takım, çeyrek finale yükselmek için güçlü rakiplerle mücadele edecek. Ertuğrul Sağlam, bu süreçte 2.06 puan ortalamasıyla takıma önemli katkılar sağladı. Ancak yaşanan ayrılık, camiada büyük bir yankı uyandırdı.

ERTUĞRUL SAĞLAM KİMDİR?

Türk teknik direktör ve eski futbolcudur. Ertuğrul Sağlam, 19 Kasım 1969'da Zonguldak Ereğli'de doğdu. Aslen Gümüşhaneli'dir işinden dolayı babası Zonguldak'a yerleşmiştir. İlk, orta, lise eğitimini Ereğli'de tamamladıktan sonra bu dönem içerisinde Ereğli Erdemir spor'un Minik, Yıldız, Genç ve Amatör takımlarında futbol oynayıp, daha sonra Yıldız Teknik Üniversitesi Metalürji Mühendisliği bölümünü kazandı. Yıldız Teknik Üniversitesi'ye kayıt yaptırırken, o dönemde Fenerbahçe'nin alt yapısında görevli olan Yılmaz Yücetürk'ün tavsiyesi ile Fenerbahçe Genç Takımı'na gitti.

Burada hem futbol hem de üniversite hayatını devam ettirdi. Spor Akademisi'ni bitirdi ve daha sonra aynı bölümde master yaptı. Aynı zamanda Genç Milli Takım formasını giydi. Bir sezon sonra 1986 yılında Fenerbahçe'den ayrılıp, Gaziantep spor'a transfer oldu. İlk profesyonel futbol hayatı böylece başlamış oldu. 1986-1987 sezonu Gaziantep'te ilk profesyonelliğe geçişi idi. Gaziantep'te bir sene daha oynadıktan sonra Samsun spor'a transfer oldu. Samsun spor'da her yıl artan bir grafikle 5 sezon forma giydi ve Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray O'nu renklerine bağlamak için yarışa girdi. Bu transfer yarışının sonunda, 1994-1995 sezonunda Ertuğrul Sağlam Beşiktaş'la anlaşarak, Siyah Beyazlı formayı tam 6 yıl giydi. Ertuğrul Sağlam'ın ilk sezonunda başarılı performansı ve 28 golü, Beşiktaş'ı şampiyonluğa taşıdı. Siyah Beyazlı formayla 6 sezonda toplam 167 lig maçı oynadı ve 103 gol attı. Forvet olarak başarılı olan ve bir çok önemli gole imza atan Ertuğrul Sağlam, John Benjamin Toshack'ın döneminde defansta da görev yaptı.

2000-2001 sezonunda Samsun spor'lu Erman Güraçar ile takas edilen Ertuğrul Sağlam, Beşiktaş'tan dramatik bir şekilde ayrıldı ve 2003 yılında futbolu Samsun spor'da bıraktı.

Aktif futbol hayatından sonra antrenör olarak görev yapmaya başladı. Ertuğrul Sağlam 2002-03 sezonunda futbolu bıraktığı Samsun spor'da sonraki sezon için antrenörlük yapmaya başladı.

2004-05 sezonunda ise teknik direktör olarak görev yapmaya başladı. İlk turnuvası olan Karadeniz TSYD Kupası'nda Akçaabat Sebat spor'u finalde 4-1 yenerek kupayı aldı. Sezon sonunda da istifa etti. Sağlam'ın çalıştırdığı Samsun spor, 34 maçta 10 galibiyet 8 beraberlik ve 16 mağlubiyet alarak 38 puanla 12. oldu.

Samsun spor'dan istifasından bir ay sonra Sağlam, bir önceki sezon düşmekten zor kurtulan Kayseri spor ile anlaştı. Sağlam'lı Kayseri spor sezona çok iyi başladı. Ligin ilk yarısını üçüncü olarak tamamladılar. Bu başarı ile devre arasında sözleşmesi iki yıl daha uzatıldı.

Ocak 2006'da yayınlanan UEFA Şampiyonlar Ligi dergisi "The Champions", Sağlam'ı gelecek vadeden 20 teknik direktör listesine koydu.

Mayıs 2007 sonunda Beşiktaş J.K. ile anlaşarak 2007-2008 sezonu için bu takımın başına geçti. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Sheriff ile oynadığı maçla resmi olarak Beşiktaş'la maçına çıkan Ertuğrul Sağlam, 2007 Türkiye Süper Kupası'nda Fenerbahçe'ye 2-1 yenilerek kupayı kaptırdı. Ancak önce Sheriff ve Zürih'i eleyerek Beşiktaş tarihinde 4. kez Şampiyonlar Ligi gruplarına kalındı.

2008-09 sezonuna Beşiktaş, UEFA 1. tura Siroki Brijeg'i eleyerek başladı. Lige ise iyi bir giriş yaptılar ve 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik aldılar. UEFA'da ise Metalist Kharkiv ile eşleşen Beşiktaş ilk maçı 1-0 kazanırken, deplasmanda 4-1 yenilerek taraftarlarını şaşırttı. Maçtan sonra Sağlam yöneticiler tarafından suçlanırken, istenirse istifa edebileceğini söyledi.Beşiktaş Başkanı Demirören'in Lucescu ile görüşme yapmasından sonra Sağlam 7 Ekim 2008 yılında basın toplantısı düzenleyerek istifasını duyurdu.

Teknik direktör Güvenç Kurtar'ın istifasının ardından teknik adam arayışlarına başlayan Bursa spor Başkanı İbrahim Yazıcı'nın listesinde bulunan Rıdvan Dilmen, Hakan Kutlu, Hikmet Karaman gibi isimlerle yapılan görüşmelerden sonuç alınamadı. Yazıcı, bu gelişmeler üzerine Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Ertuğrul Sağlam'a teklif götürdü. Teklifi kabul eden Ertuğrul Sağlam 2008-2009 sezonunun 2. yarısında Bursa spor'un başında geçti Bursa spor, son hafta Beşiktaş'ı 2-1 yendi. Rakibi Fenerbahçe, kendi sahasında Trabzon spor ile berabere kaldı ve Bursa spor şampiyonluğunu ilan etti. Bu, Süper Ligde 4 takım dışında ilk kez bir takımın şampiyonluğunu ilan etmesi sebebiyle önemliydi. Ertuğrul Sağlam da teknik direktör olarak ilk lig şampiyonluğunu burada yaşadı. Bursa'da yapılan kutlamalarda "Adam gibi adam, Ertuğrul Sağlam" sloganları ile taraftarlar tarafından sevgi gösterilerinde bulunuldu.

28.01.2013 günü resmen Bursa spor yönetimine istifa dilekçesini vererek istifa etmiştir.

Bursa spor'daki görevinden sonra 26 Haziran 2013 tarihinde Eskişehir spor takımı ile 2013-2014 sezonundan başlamak üzere 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık anlaşmaya varmıştır. Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yapılan spor tesisine Ertuğrul Sağlam Spor Tesisleri ismi verilmiş 18 Kasım 2014 tarihinde düzenlenen törenle hizmete açılmıştır.5 Ocak 2015 tarihinde Eskişehirspor teknik direktörlüğü görevinden istifa etmiştir

Bursaspor'da ikinci dönem, 7 Haziran 2015 tarihinde Bursaspor, Ertuğrul Sağlam ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.Ertuğrul Sağlam, 15.06.2015 tarihinde basın mensupları ve taraflar önünde resmi imza atarak, 3 yıl boyunca Bursaspor da teknik direktörlüğü görevini üstlenecekti fakat 27 Kasım 2015 tarihinde oynanan Kayserispor maçı sonrası yönetimle karşılıklı olarak anlaşarak Bursaspor ile yollarını ayırmıştır

Bursaspor ile yollarını ayıran Ertuğrul Sağlam'a teklif Alanyaspor'dan geldi. Aytemiz Alanyaspor yeni teknik direktörü görüşmeleri için Sağlam ile görüştü fakat görüşmeler olumsuz oldu.

2017-2018 yeni futbol sezonunda Evkur Yeni Malatyaspor'un teknik direktör arayışları Ertuğrul Sağlam ile son buldu.Yeni Malatyaspor'da uzun süredir devam eden Ertuğrul Sağlam görüşmelerinde mutlu sona ulaşıldı. Şampiyon hoca yeni sezonda Sarı-Kırmızılı takımın başında olacak, 565 gün aradan sonra teknik direktörlük yapacak. Bursaspor'un başında yaşadığı şampiyonlukla Türk futbol tarihine geçen Ertuğrul Sağlam, ikinci kez çalıştığı Yeşil-Beyazlı takımdan aldığı kötü sonuçlar sonrası gördüğü protesto nedeniyle gözyaşlarıyla ayrılmıştı. O dönemden bu yana adı birçok takımla anılsa, birçok takımla görüşmeler yapsa da Sağlam hiçbir takımla anlaşamamıştı.

Kulübün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam ile 2 yıllık anlaşma sağlanmıştır" ifadeleri yer aldı.