Erdoğan-Özel görüşmesi bitti mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görüşmesi ne oldu?

Erdoğan-Özel görüşmesi bitti mi? 18 yılın ardından CHP Genel Merkezi'ni ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüştü. Peki, Erdoğan-Özel görüşmesi bitti mi, neler konuşuldu, konular neler merak ediliyor. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel'in görüşmesine ilişkin detaylar haberimizde!

ERDOĞAN - ÖZEL GÖRÜŞMESİ BİTTİ Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 yıl aranın ardından CHP Genel Merkezi'ne geldi. CHP lideri Özgür Özel, Erdoğan'ı kapıda karşılayarak tokalaştı. Kapıda basına görüntü verilmesinin ardından Erdoğan ve Özel, 12'nci kattaki Genel Başkanlık makamına çıktı. Görüşme sürüyor.

İKİ LİDER NE KONUŞACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özel'in görüşmesinde, gündemdeki birçok konunun ele alınması bekleniyor. Başta asgari ücret artışı ve emekli maaşları olmak üzere, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları, öğretmen atamalarında mülakat, yerel yönetimlerin borç yükü gibi birçok konu başlığının görüşmede gündeme getirilmesi bekleniyor. Erdoğan-Özel görüşmesinin ardından CHP MYK toplanacak.

CHP GENEL MERKEZİ'NDE KUŞ UÇURTULMUYOR

Erdoğan'ın binaya girişinin ardından genel merkez personeli haricinde, basın mensupları dahil binaya girişe veya katlara çıkılmasına izin verilmedi. Görüşme sırasında asansörlerin çalışmayacağı, merdiven kapılarının kilitli ve her katta polis memurlarının görevli olacağı öğrenildi.