Ercan Osmani kimdir, aslen nereli, Türk mü? Ercan Osmani hangi takımda oynuyor?

Basketbol dünyasında son yıllarda adından sıkça söz ettiren bir isim: Ercan Osmani. Hem Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde hem de EuroLeague'de etkileyici performanslar sergileyen bu genç yıldız, yetenekleriyle sadece kulüp takımlarında değil, millî formayla da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Peki, Ercan Osmani kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, Türk mü, boyu kaç, evli mi, ve şu anda hangi takımda oynamaktadır? İşte merak edilen tüm soruların detaylı cevapları…

ERCAN OSMANİ KİMDİR?

Ercan Osmani, profesyonel basketbol dünyasının yükselen yıldızlarından biridir. 4 Ağustos 1998 tarihinde Arnavutluk'un Tropoja kentinde dünyaya gelen Osmani, Arnavut asıllı bir Türk vatandaşıdır. Basketboldaki doğal yeteneği, disiplini ve atletik özellikleri sayesinde kısa sürede elit seviyeye yükselmiştir.

Kariyerine Türkiye'de başlayan Osmani, genç yaşına rağmen önemli kulüplerde forma giymiş ve Türkiye millî basketbol takımının da vazgeçilmez oyuncularından biri hâline gelmiştir. Pozisyon olarak "uzun forvet" mevkisinde görev yapan oyuncu, hem savunmada hem de hücumda etkili performanslar sergilemektedir.

ERCAN OSMANİ KAÇ YAŞINDA?

Ercan Osmani, 4 Ağustos 1998 doğumlu olup, 2025 yılı itibarıyla 27 yaşındadır. Genç yaşına rağmen profesyonel basketbol kariyerinde ciddi bir tecrübe birikimine sahip olan Osmani, özellikle son birkaç sezonda istikrarlı performansıyla dikkat çekmektedir. Hem ligde hem de uluslararası turnuvalarda oynadığı dakikalarda etkileyici istatistikler ortaya koymuştur.

ERCAN OSMANİ ASLEN NERELİ?

Ercan Osmani'nin doğum yeri Arnavutluk'un kuzeyinde yer alan Tropoja kentidir. Ancak çocuk yaşta Türkiye'ye gelmiş ve basketbol eğitimini burada almıştır. Dolayısıyla aslen Arnavutluklu olmakla birlikte basketbol kariyerini Türkiye'de inşa etmiş bir sporcudur. Zamanla Türkiye vatandaşlığına geçerek Türk sporunun önemli figürlerinden biri hâline gelmiştir.

ERCAN OSMANİ TÜRK MÜ?

Ercan Osmani, Arnavut asıllı bir Türk vatandaşıdır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına sahiptir ve Türkiye millî basketbol takımında forma giymektedir. 2022 Avrupa Şampiyonası ve 2025 Avrupa Şampiyonası grup aşamasında millî takım adına önemli katkılar sunmuştur. Hem vatandaşlık hem de millî takım düzeyindeki performansıyla Osmani, Türk basketbol kamuoyu tarafından sahiplenilen bir isimdir.

ERCAN OSMANİ BOYU KAÇ?

Basketbol sahalarında dikkat çeken fiziğiyle öne çıkan Ercan Osmani'nin boyu 2.08 metre (208 cm)'dir. Uzun forvet pozisyonunda oynayan bir oyuncu için ideal bir boya sahip olan Osmani, bu fiziksel avantajını özellikle ribaundlar ve pota altı mücadelelerinde oldukça iyi kullanmaktadır. Aynı zamanda dış şut tehditi de bulunan bir uzun oyuncu olarak, modern basketbolun ihtiyaçlarını karşılayan bir profile sahiptir.

ERCAN OSMANİ EVLİ Mİ?

Ercan Osmani'nin özel hayatı da basketbolseverler tarafından merak edilen konular arasında. Kendisi, Güliz Osmani ile nişanlıdır. Henüz resmi bir evlilik gerçekleşmemiştir ancak çiftin ilişkisi kamuoyunda bilinmektedir. Eşi hakkında kamuya açık fazla bilgi olmamakla birlikte, Osmani özel hayatını göz önünde yaşamayı tercih etmeyen bir sporcu profili çizmektedir.

ERCAN OSMANİ HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Ercan Osmani, 2023 yılından bu yana Anadolu Efes forması giymektedir. 15 Ağustos 2023'te takıma katılmış ve 1+1 yıllık sözleşmeye imza atmıştır. Süper Lig ve EuroLeague gibi iki üst düzey organizasyonda forma giyen Osmani, özellikle 2024-2025 sezonunda EuroLeague'de Partizan karşısında oynadığı 25 sayılık maçla kariyer rekoruna ulaşmıştır.

Anadolu Efes öncesinde ise Bandırma Kırmızı, Banvit BK, Beşiktaş ve Bandırma BK gibi kulüplerde forma giymiştir. Kariyerinin ilk yıllarında Bandırma ekibiyle gösterdiği gelişim, onu Beşiktaş ve sonrasında Anadolu Efes gibi büyük kulüplere taşıdı.

ERCAN OSMANİ HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

2014-2015: Bandırma Kırmızı (ilk profesyonel deneyim)

2015-2018: Banvit BK / Bandırma Kırmızı (TBL ve BSL seviyelerinde oynadı)

2019-2020: Bandırma BK (20,7 sayı – 11,4 ribaund ortalaması)

2020-2023: Beşiktaş (sakatlık sonrası toparlandı, yıldızlaştı)

2023-günümüz: Anadolu Efes (EuroLeague rekorları, millî katkılar)