Emre Kınay kimdir? Emre Kınay kaç yaşında, nereli? Emre Kınay oynadığı dizi ve filmler nelerdir?
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Bu akşam FOX TV ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan Tozlu Yaka dizisinde oynayan Emre Kınay'ın hayatı merak edildi. Birçok dizi, film ve projede yer alan alan Emre Kınay kimdir? Emre Kınay kaç yaşında, nereli? Emre Kınay oynadığı dizi ve filmler nelerdir? Emre Kınay hayatı ve biyografisi nedir?
Başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiren Emre Kınay hakkında sorular geliyor. Tozlu Yaka dizisiyle ekrana gelen Emre Kınay'ın hayatı araştırılıyor. Peki, Emre Kınay kimdir? Emre Kınay kaç yaşında, nereli? Emre Kınay oynadığı dizi ve filmler nelerdir? Emre Kınay hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...
Emre Kınay (d. 5 Mart 1970, İstanbul), Türk oyuncudur.
Dostlar Tiyatrosu, Bakırköy Belediye Tiyatroları gibi topluluklarda görev yapan sanatçı, çeşitli sinema filmi ve TV dizilerinde de rol almaktadır.
Kurucusu olduğu Duru Tiyatro topluluğunda hâlen oyunlar sergilemekte ve dizi filmlerde oynamaktadır. Yılan Hikâyesi dizisinde canlandırdığı "Erkan Ağa" ve Yeditepe İstanbul dizisinde canlandırdığı "Yusuf" karakterleri ile tanındı. Üç kız çocuğu babasını oynadığı ve başrolünü İclal Aydın ile paylaştığı İki Aile dizisi ile daha geniş çevrede tanınmıştır.
Güneşi Beklerken adlı dizide basketbol hocası "Cihan"ı, daha sonra bir lise dizisinde sonradan okula dönen bir avukatı canlandırmış, Sergen Yalçın ve Murat Dalkılıç gibi isimlerle rol almıştır.
2015-2016 sezonunda yayınlanan Güneşin Kızları dizisinde "Haluk" rolünü oynamıştır.
2019 Türkiye Yerel Seçimleri'nde İYİ Parti tarafından İstanbul, Kadıköy Belediye Başkanlığı'na aday gösterildi. Ancak oyların %12,66'sını alarak seçimi kazanamadı. Yarışı 3. olarak tamamladı.
20. Afife Tiyatro Ödülleri: "Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu" - Kara Sohbet - 2006
23. İstanbul Film Festivali: "En İyi Erkek Oyuncu" İnşaat - 2004
İki Bekar: Sam Bobrick - Duru Tiyatro - 2016
Nihayet Bitti: Peter Turrini - Duru Tiyatro - 2016
Sondan Sonra: Dennis Kelly - Duru Tiyatro - 2010
Aşk Her Yerde: Simon Williams - Duru Tiyatro - 2008
Bir Mutfak Masalı: Kerstin Specht - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2007
Kara Sohbet: Amélie Nothomb - Duru Tiyatro - 2006
Sınır: Muzaffer İzgü - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2005
Lütfen Kızımla Evlenir misiniz: Muzaffer İzgü - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2005
İkinci Caddenin Mahkumu: Neil Simon - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2002
Rumuz Goncagül: Oktay Arayıcı - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 1999
Bir Cinayet Söylencesi: Melih Cevdet Anday - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 1999
Kuzguncuklu Fazilet: Yılmaz Karakoyunlu - Bakırköy Belediye Tiyatroları
Bozuk Düzen: Dinçer Sümer - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 1998
Simyacı: Paulo Coelho - Dostlar Tiyatrosu - 1997
Barış: Aristopfanes: Bakırköy Belediye Tiyatroları - 1993
Sofokles'in Antigone'si: Bertolt Brecht - Bakırköy Belediye Tiyatroları
Fırtına: William Shakespeare - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1991
Nafile Dünya: Oktay Arayıcı - Duru Tiyatro - 2012
Tatlı Çarşamba: Muriel Resnik - Duru Tiyatro - 2011
Sondan Sonra: Dennis Kelly - Duru Tiyatro - 2010
Aşk Her Yerde: Simon Williams - Duru Tiyatro - 2008
Bir Mutfak Masalı: Kerstin Specht - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2007
İkinci Caddenin Mahkumu: Neil Simon - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2002
2022 Tozlu Yaka
2022 Son Nefesime Kadar Ferzan Dizi
2021 Ramo Şerif Dizi2020 Bir Annenin Günahı Çetin Dizi
2020 Kırmızı Oda Ahmet Dizi/Konuk oyuncu
2019 Sevgili Geçmiş Cemal Karalar Dizi
2019 Vurgun Vedat Dizi
2017 Yol Arkadaşım Fevzi Film
2017 Sevda'nın Bahçesi Levent Dizi
2015-2016 Güneşin Kızları Haluk Mertoğlu Dizi
2014 Ulan İstanbul Firuz/Ahmet Yılmaz Dizi
2014 İnşaat 2 Ali Film2014 Sil Baştan Yiğit Dizi
2013-2014 Güneşi Beklerken Cihan Güzel Dizi
2012 Ustura Kemal Komutan Bennet Dizi
2010-2011 Dürüye'nin Güğümleri Zühtü Gülbayır Dizi
2009 Aile Reisi Dizi2009 Ah Kalbim Atilla Dizi
2009 Güneşi Gördüm Musto Film
2006 Dün Gece Bir Rüya Gördüm
2005 Kurtlar İmparatorluğu Le policier Film
2003 Okul Din hocası Kemal Film
2003 İnşaat Ali Film
2006-2008 İki Aile Oğuz Karaman Dizi
2006 Kamyon 2005 Seni Çok Özledim Kenan Dizi
2005 Sen misin Değil misin? Dizi
2005 Ölümüne Sevdalar Murat Kaptan Dizi
2004 İstanbul Şahidimdir Aslan Fırat Dizi
2003 Baba Yıldırım Dizi
2003 Esir Şehrin İnsanları Kamil Bey Dizi
2002 Berivan Ferhat Dizi
2001 Yeditepe İstanbul Yusuf Dizi
1999 Yüzleşme Kadir Dizi
1999 Baba Yıldırım Dizi
1999 Yılan Hikayesi Erkan Dizi