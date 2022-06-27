Başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiren Emre Kınay hakkında sorular geliyor. Tozlu Yaka dizisiyle ekrana gelen Emre Kınay'ın hayatı araştırılıyor. Peki, Emre Kınay kimdir? Emre Kınay kaç yaşında, nereli? Emre Kınay oynadığı dizi ve filmler nelerdir? Emre Kınay hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

EMRE KINAY KİMDİR?

Emre Kınay (d. 5 Mart 1970, İstanbul), Türk oyuncudur.

Dostlar Tiyatrosu, Bakırköy Belediye Tiyatroları gibi topluluklarda görev yapan sanatçı, çeşitli sinema filmi ve TV dizilerinde de rol almaktadır.

Kurucusu olduğu Duru Tiyatro topluluğunda hâlen oyunlar sergilemekte ve dizi filmlerde oynamaktadır. Yılan Hikâyesi dizisinde canlandırdığı "Erkan Ağa" ve Yeditepe İstanbul dizisinde canlandırdığı "Yusuf" karakterleri ile tanındı. Üç kız çocuğu babasını oynadığı ve başrolünü İclal Aydın ile paylaştığı İki Aile dizisi ile daha geniş çevrede tanınmıştır.

Güneşi Beklerken adlı dizide basketbol hocası "Cihan"ı, daha sonra bir lise dizisinde sonradan okula dönen bir avukatı canlandırmış, Sergen Yalçın ve Murat Dalkılıç gibi isimlerle rol almıştır.

2015-2016 sezonunda yayınlanan Güneşin Kızları dizisinde "Haluk" rolünü oynamıştır.

2019 Türkiye Yerel Seçimleri'nde İYİ Parti tarafından İstanbul, Kadıköy Belediye Başkanlığı'na aday gösterildi. Ancak oyların %12,66'sını alarak seçimi kazanamadı. Yarışı 3. olarak tamamladı.

ÖDÜLLERİ

20. Afife Tiyatro Ödülleri: "Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu" - Kara Sohbet - 2006

23. İstanbul Film Festivali: "En İyi Erkek Oyuncu" İnşaat - 2004

ROL ALDIĞI BAZI OYUNLAR

İki Bekar: Sam Bobrick - Duru Tiyatro - 2016

Nihayet Bitti: Peter Turrini - Duru Tiyatro - 2016

Sondan Sonra: Dennis Kelly - Duru Tiyatro - 2010

Aşk Her Yerde: Simon Williams - Duru Tiyatro - 2008

Bir Mutfak Masalı: Kerstin Specht - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2007

Kara Sohbet: Amélie Nothomb - Duru Tiyatro - 2006

Sınır: Muzaffer İzgü - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2005

Lütfen Kızımla Evlenir misiniz: Muzaffer İzgü - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2005

İkinci Caddenin Mahkumu: Neil Simon - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2002

Rumuz Goncagül: Oktay Arayıcı - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 1999

Bir Cinayet Söylencesi: Melih Cevdet Anday - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 1999

Kuzguncuklu Fazilet: Yılmaz Karakoyunlu - Bakırköy Belediye Tiyatroları

Bozuk Düzen: Dinçer Sümer - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 1998

Simyacı: Paulo Coelho - Dostlar Tiyatrosu - 1997

Barış: Aristopfanes: Bakırköy Belediye Tiyatroları - 1993

Sofokles'in Antigone'si: Bertolt Brecht - Bakırköy Belediye Tiyatroları

Fırtına: William Shakespeare - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1991

YÖNETTİĞİ BAZI OYUNLAR

Nafile Dünya: Oktay Arayıcı - Duru Tiyatro - 2012

Tatlı Çarşamba: Muriel Resnik - Duru Tiyatro - 2011

Sondan Sonra: Dennis Kelly - Duru Tiyatro - 2010

Aşk Her Yerde: Simon Williams - Duru Tiyatro - 2008

Bir Mutfak Masalı: Kerstin Specht - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2007

İkinci Caddenin Mahkumu: Neil Simon - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2002

EMRE KINAY FİLMLERİ

2022 Tozlu Yaka

2022 Son Nefesime Kadar Ferzan Dizi

2021 Ramo Şerif Dizi2020 Bir Annenin Günahı Çetin Dizi

2020 Kırmızı Oda Ahmet Dizi/Konuk oyuncu

2019 Sevgili Geçmiş Cemal Karalar Dizi

2019 Vurgun Vedat Dizi

2017 Yol Arkadaşım Fevzi Film

2017 Sevda'nın Bahçesi Levent Dizi

2015-2016 Güneşin Kızları Haluk Mertoğlu Dizi

2014 Ulan İstanbul Firuz/Ahmet Yılmaz Dizi

2014 İnşaat 2 Ali Film2014 Sil Baştan Yiğit Dizi

2013-2014 Güneşi Beklerken Cihan Güzel Dizi

2012 Ustura Kemal Komutan Bennet Dizi

2010-2011 Dürüye'nin Güğümleri Zühtü Gülbayır Dizi

2009 Aile Reisi Dizi2009 Ah Kalbim Atilla Dizi

2009 Güneşi Gördüm Musto Film

2006 Dün Gece Bir Rüya Gördüm

2005 Kurtlar İmparatorluğu Le policier Film

2003 Okul Din hocası Kemal Film

2003 İnşaat Ali Film

2006-2008 İki Aile Oğuz Karaman Dizi

2006 Kamyon 2005 Seni Çok Özledim Kenan Dizi

2005 Sen misin Değil misin? Dizi

2005 Ölümüne Sevdalar Murat Kaptan Dizi

2004 İstanbul Şahidimdir Aslan Fırat Dizi

2003 Baba Yıldırım Dizi

2003 Esir Şehrin İnsanları Kamil Bey Dizi

2002 Berivan Ferhat Dizi

2001 Yeditepe İstanbul Yusuf Dizi

1999 Yüzleşme Kadir Dizi

1999 Baba Yıldırım Dizi

1999 Yılan Hikayesi Erkan Dizi

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