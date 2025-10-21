Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) personelinin maaş promosyon ihalesi, her yıl büyük bir ilgiyle takip ediliyor. 2025 yılı için düzenlenen ihalenin ayrıntıları, promosyonun miktarı, yatırılma şekli ve ihalenin canlı yayınlanacağına dair bilgiler kamuoyunda sıkça araştırılan konular arasında. Peki, Emniyet Genel Müdürlüğü promosyon ihalesi belli oldu mu? EGM promosyonu ne kadar oldu, ne zaman yatacak? EGM promosyonu tek seferde mi yatırılacak? EGM promosyonuna dair detaylar haberimizde!

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PROMOSYON İHALESİ BELLİ OLDU MU?

2025 yılı EGM maaş promosyon ihalesi, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından sosyal medya üzerinden duyuruldu. Bakan Yerlikaya, ihale sürecinin şeffaf olması adına ihalenin canlı olarak Emniyet Teşkilatı'nın sosyal medya hesapları ve Polis Radyosu üzerinden yayınlanacağını belirtti.

21 Ekim 2025 tarihinde, saat 14.30'da Emniyet Genel Müdürlüğü Şehit Demet Sezen Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek olan bu ihaleye, EGM'nin onayıyla Emniyet Teşkilatı Sendikası da katılım gösterebilecek. Böylece, tüm personelin beklentisi yüksek olan promosyon ihalesinin şeffaf ve rekabetçi bir ortamda sonuçlanması hedefleniyor.

EGM PROMOSYONU NE KADAR OLDU?

Geçtiğimiz yıllara göre değişen ve yenilenen teknik şartnameler ile bankaların ihaleye katılımının artırılması amaçlanıyor. Bu bağlamda, 2025 EGM promosyon tutarının kesin miktarı ihalenin tamamlanmasıyla netleşecek olsa da, ihaleye katılan bankaların sunduğu teklifler rekabet ortamında yüksek tutarlara ulaşması bekleniyor.

Yeni şartnamede, promosyon süresi 3 yılı geçmemekle birlikte, tekliflerin değerlendirilmesinde bankaların yaygın şube ağı, ATM sayısı ve ortak ATM kullanım imkanları gibi kriterler de ihale komisyonunca göz önünde bulundurulacak. Bu, sadece tutar bazında değil, aynı zamanda personel için kullanım kolaylığı ve erişilebilirlik açısından da avantajlar yaratacak.

EGM PROMOSYONU NE ZAMAN YATACAK?

Promosyon ödemeleri, ihale sonucunun açıklanmasının ardından banka tarafından tek seferde ve peşin olarak, personelin bireysel banka hesaplarına yatırılacak. İhalenin 21 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirilmesi nedeniyle, ödemelerin kasım ayı içinde tamamlanması bekleniyor.

Bu yeni uygulama ile promosyon ödemelerinin gecikmeden ve aksama yaşamadan gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Ödeme sürecinde herhangi bir aksama olması durumunda, EGM yetkilileri ve banka arasında koordinasyon sağlanarak sorunlar hızlıca giderilecek.

EGM PROMOSYON TEK SEFERDE Mİ YATIRILACAK?

Promosyon ödemeleri, 2025 yılı ihalesinde önceki dönemlerden farklı olarak tek seferde ve peşin olarak yatırılacak. Bu önemli değişiklik, hem personelin maddi planlama yapabilmesi açısından kolaylık sağlamakta hem de banka ve kurum arasında ödeme süreçlerini sadeleştirmektedir.

Tek seferde ödeme yapılmasının avantajları arasında, promosyon tutarının memurların bireysel hesaplarına doğrudan ve tamamen aktarılması, geri alınmaması ve personelin bu ödemeyi istediği şekilde kullanabilmesi yer alıyor. Ayrıca, emeklilik, istifa veya kurum değişikliği gibi durumlarda promosyonun geri talep edilmemesi çalışanların lehine büyük bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

EGM PROMOSYON İHALESİNE DAİR ÖNEMLİ DİĞER GELİŞMELER

İhale Şeffaflığı ve Canlı Yayın

İhalenin canlı yayınlanması, promosyon sürecinin tüm şeffaflığıyla takip edilmesini sağlıyor. Personel ve sendikaların ihaleyi anlık takip edebilmesi, tekliflerin rekabetçi ve adil biçimde değerlendirilmesini mümkün kılıyor.

Bankaların Katılım Şartları

Teknik şartnamede yapılan düzenleme ile 81 ilde banka şube zorunluluğu kaldırılarak, bankaların ihaleye katılımı kolaylaştırıldı. Bu sayede ihaleye çok sayıda banka teklif sunabilecek, böylece promosyon tutarlarının yükselmesi ve çalışanlar için avantajlı koşulların oluşması bekleniyor.

Sendikanın Talepleri

Sendika, promosyon talep etmeyenler için 600.000 TL faizsiz kredi verilmesini, banka kredi kartı kullanımında ekstra para puan kazanılmasını ve banka işlemlerinin ücretsiz yapılmasını talep ediyor. Ayrıca, piyasa koşullarının altında kredi yapılandırma ve ek ayni tekliflerin sunulması gibi avantajlar da masada.

Ücretsiz İzin ve Göreve İade Durumu

Ücretsiz izne çıkan veya göreve dönen personel için promosyon tutarının aktif olunan süreye göre hesaplanarak kalan miktarın ödenmesi uygulaması getirildi. Bu, adaletli ve esnek bir ödeme sistemi anlamına geliyor.

EGM Promosyonu Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

EGM promosyonu ne kadar oldu?

İhale tamamlandıktan sonra bankaların tekliflerine göre netleşecektir.

EGM promosyonu ne zaman yatacak?

İhalenin ardından Kasım 2025 içinde tek seferde peşin olarak yatırılması planlanıyor.

EGM promosyon tek seferde mi yatırılacak?

Evet, promosyon ödemesi tek seferde ve peşin olarak personel hesaplarına aktarılacak.

Emniyet Genel Müdürlüğü promosyon ihalesi belli oldu mu?

21 Ekim 2025 tarihinde canlı yayınla ihalenin gerçekleşecek.