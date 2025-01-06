Emekliye ve memura refah payı verilecek mi? Refah payı nedir? Memur ve emekli maaş artışı olacak mı?

Emekliye ve memura refah payı artışı var mı? Yüzde 15,75 oranında zam alan emekliler ve yüzde 11,54 zam hakkı kazanan memurlar için refah payı düzenlemesi merakla bekleniyor. Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak 6 Ocak 2025 Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek Kabine toplantısında, memur ve emekli maaşlarına yönelik olası düzenlemelerin ele alınması bekleniyor. Refah payı nedir ve 2025'te memur ile emeklilere refah payı verilecek mi? Detaylar haberimizdedir...

REFAH PAYI NEDİR?

Refah payı, işverenin çalışanlarına ekonomik koşulları göz önünde bulundurarak temel maaşlarına ek olarak yaptığı bir ödemedir. Bu ek ödeme, işçilerin yaşam standartlarını yükseltmeyi amaçlar. Yasal bir zorunluluk olmamakla birlikte, özellikle toplu iş sözleşmeleri ya da bireysel iş sözleşmeleri kapsamında bazı sektörlerde uygulanabilir.

MEMURA VE EMEKLİYE REFAH PAYI VERİLECEK Mİ?

Memur ve emekli zammının açıklanmasının ardından refah payı beklentileri gündeme geldi. Yılın ilk Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı Beştepe'de yapılacak ve memur ile emekli maaşlarına yönelik olası düzenlemelerin de bu toplantıda değerlendirilmesi bekleniyor.

MEMUR-SEN'DEN 'REFAH PAYI' AÇIKLAMASI GELDİ!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2024 yılı enflasyonu yüzde 44,38 olarak gerçekleşti ve bu oran, Merkez Bankası'nın yüzde 44'lük hedefinin biraz üzerinde kaldı. Aralık ayında enflasyon aylık bazda yüzde 1,03 ile beklentilerin altında geldi. Açıklanan enflasyon verileriyle birlikte memur ve emeklilerin zam oranları netleşti. Emekliler yüzde 15,75, memurlar ise yüzde 11,54 oranında zam aldı.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, düzenlediği basın toplantısında yapılan maaş artışının yetersiz olduğunu belirterek, memur ve memur emeklilerine refah payı verilmesi gerektiğini vurguladı.

REFAH PAYI NASIL HESAPLANIYOR?

Refah payı, genellikle enflasyon oranları, iş yerindeki verimlilik ve şirketin mali durumu dikkate alınarak belirlenir. Ayrıca, toplu iş sözleşmeleri veya bireysel iş sözleşmeleri kapsamında belirli bir oran da kararlaştırılabilir.

Refah payının hesaplanmasında şu faktörler etkili olabilir: