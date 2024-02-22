Emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Bayram ikramiyesi komisyondan geçti mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ordu mitinginde yaptığı konuşmada, emeklilerin bayram ikramiyesine yüzde 50'lik bir artış yapılarak 3 bin lira olacağını açıklamıştı. Peki, bu yıl emeklilere ne kadar ödenecek? Emeklilere bayram ikramiyesi komisyondan geçti mi, onaylandı mı?

EMEKLİLERİN BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Ramazan Bayramı, 10 Nisan itibarıyla idrak edilecek. Emekliye bayram ikramiyeleri ise bayramdan önceki hafta olan 1-9 Nisan tarihleri arasında hesaplara geçecek. Diğer ikramiye ödemesi ise Kurban Bayramı öncesi 10-15 Haziran haftasında ödenecek.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ordu mitinginde yaptığı konuşmada, emeklilerin bayram ikramiyesine yüzde 50'lik bir artış yapılarak 3 bin lira olacağını açıklamıştı.