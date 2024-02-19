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Emekli bayram ikamiyesi ne zaman yatacak 2024? Emekli ikramiyesi (turkiye.gov.tr) sorgulama! Bayram ikramiyesi kaç TL?

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2024 yılına dair emekli bayram ikramiyesi miktarı ve ödeme tarihi merak konusu oldu. Emekliler, bayram ikramiyesinin ne kadar ve ne zaman verileceğini sorguluyor. İkramiye ödemeleri ve emekli maaşı hesaplama gibi konuların detayları turkiye.gov.tr üzerinden öğrenilebiliyor. Peki, Emekli bayram ikamiyesi ne zaman yatacak 2024? Emekli ikramiyesi (turkiye.gov.tr) sorgulama! Bayram ikramiyesi kaç TL?

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacağı merak edilirken emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek ve maaş hesabına mı yatırılacak gibi soruların yanıtları turkiye.gov.tr üzerinden öğrenilebiliyor. Emekli maaşı hesaplama ve emekli bayram ikramiyesi ne kadar sorularına yanıt aranıyor. Bayram ikramiyeleri ne zaman verilecek? Emekli ikramiyesi (turkiye.gov.tr) sorgulama! Detaylar haberimizdedir…

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR 2024?

SGK'dan birden fazla dosyadan gelir ve aylık alan emekli ve hak sahiplerine, en fazla ödemeye hak kazandıkları dosya üzerinden ikramiye verilecek. Örneğin bir kişi hem kendi çalışmasından dolayı emekli aylığı, hem de ölen eşinden dolayı dul aylığı alıyorsa sadece kendi emekliliğinden dolayı 3000 lira ikramiye alacak. Bir kadın hem dul aylığı, hem de yetim aylığı alıyorsa en yüksek aylık aldığı dosyadaki oran üzerinden tek ikramiye alabilecek. Emekli aylığı ile birlikte sürekli iş göremezlik geliri alanlar ise sadece emekliliğinden dolayı 3000 lira ikramiye alacaklar. Emekli veya hak sahiplerinin nisan ayı içinde fakat bayram öncesi vefatı durumunda, bayram ikramiyesini hak sahipleri alabilecek.

Emekli bayram ikamiyesi ne zaman yatacak 2024? Emekli ikramiyesi (turkiye.gov.tr) sorgulama! Bayram ikramiyesi kaç TL?

İKRAMİYELER NE ZAMAN ÖDENECEK?

Ramazan Bayramı'nın arefe günü 9 Nisan'da başlıyor. 10-11-12 Nisan 2024 tarihleri Ramazan Bayramı tarihleri olduğu için 9 Nisan 2024 tarihinden önce ilk bayram ikramiyesinin ödenmesi gerekiyor. Kurban Bayramı'nın arefesi 15 Haziran 2024 günü oluyor. 16-17-18-19 Haziran 2024 tarihleri de Kurban Bayramı olarak ülkemizde kutlanacak. Böylece Kurban Bayramı ikramiyesi de 15 Haziran 2024 tarihinden önce ödenmesi gerekecek.

BAYRAM İKRAMİYESİ SORGULAMA

Emekli bayram ikramiyesi miktarı ve ödeme tarihleri ile ilgili bilgilere erişmek için turkiye.gov.tr adresinde bulunan sorgulama ekranı kullanılabiliyor.

Emekli bayram ikamiyesi ne zaman yatacak 2024? Emekli ikramiyesi (turkiye.gov.tr) sorgulama! Bayram ikramiyesi kaç TL?

EMEKLİLERİN ZAMLARI DA YÜKSELTİLMİŞTİ

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2024 yılının Ocak-Temmuz dönemi için hak ettiği yüzde 37.57'lik zammın üstüne 11.68 puan daha artış yapılarak maaşlarına yüzde 49.25 oranında zam yapılmıştı. Bu zamma ilişkin farklar bugün de ödendi ve emekliler zamlı maaşlarını almış oldu.

2023 YILINDA 5 BİN LİRA DAHA İKRAMİYE ÖDENDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla emeklilere 2023 yılında 5 bin lira ekstradan ikramiye ödenmişti.

Haberler.com Haber Merkezi / Sena Demiröz - Gündem

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