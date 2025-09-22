Emek Külür kimdir? Sadettin Saran'ın eski eşi Emek Külür kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Türkiye'de özellikle iş ve spor camiasında tanınan isimlerden biri olan Emek Külür, son yıllarda hem iş hayatı hem de özel yaşamıyla sıkça gündeme geliyor. Diş hekimi ve iş insanı kimliğiyle bilinen Külür, aynı zamanda magazin basınının da yakından takip ettiği bir isim. Sadettin Saran'ın eski eşi olan Emek Külür, Saran'ın Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlığına seçilmesinin ardından yeniden kamuoyunun dikkatini çekti. Emek Külür ile ilgili merak edilenler haberin devamında yer alıyor.

EMEK KÜLÜR KİMDİR?

Emek Külür, Türkiye'de sağlık sektöründe özellikle estetik diş hekimliği alanında tanınan, aynı zamanda girişimci ve iş kadını kimliğiyle ön plana çıkan başarılı bir isimdir. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olan Külür, kariyerine klinik açarak başlamış ve sağlık alanında birçok yenilikçi projeye imza atmıştır.

Sadece diş hekimliğiyle değil, sosyal sorumluluk çalışmaları, kadın liderliği üzerine girişimleri ve medya görünürlüğüyle de bilinir. Özellikle son yıllarda, hem özel hayatı hem de profesyonel duruşuyla iş ve magazin dünyasının yakından takip ettiği figürlerden biri hâline gelmiştir. Külür, medya ve kamuoyunda aynı zamanda Sadettin Saran'ın eski eşi olarak da sıkça gündeme gelmiştir.

EMEK KÜLÜR KAÇ YAŞINDA?

Emek Külür'ün doğum yılı ve yaşıyla ilgili net bir bilgi kamuoyuyla resmi olarak paylaşılmamıştır. Ancak medya kaynaklarında yer alan bilgilere göre, 1970'li yılların sonlarında doğduğu tahmin edilmektedir. Eğitim ve kariyer geçmişi göz önüne alındığında, 40'larının sonu ile 50'li yaşlarının başlarında olduğu değerlendirilmektedir. Yaşını net olarak açıklamaması, özel hayatına dair sınırlı bilgi paylaşmayı tercih ettiğini göstermektedir.

EMEK KÜLÜR NERELİ?

Emek Külür, İstanbul doğumludur. Eğitim hayatını da İstanbul'da tamamlamıştır. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden mezun olmuş ve daha sonra yine İstanbul'da kendi kliniğini kurarak mesleki hayatına burada devam etmiştir. İstanbul'un hem sağlık hem iş dünyasında aktif rol alan Külür, şehrin sosyal yaşamında da sıkça karşılaşılan bir isimdir.

EMEK KÜLÜR KARİYERİ

Emek Külür, kariyerine diş hekimi olarak başlamış ve zamanla bu alanda uzmanlaşarak estetik diş hekimliği konusunda öne çıkmıştır. Kendi kliniğini kurduktan sonra hem geleneksel tedavi yöntemlerini hem de dijital ve yenilikçi uygulamaları bir araya getirerek dikkat çekmiştir.

Ulusal ve uluslararası platformlarda mesleki deneyimlerini paylaşan Külür, aynı zamanda hasta memnuniyeti, etkili iletişim ve sağlıkta kalite konularında makaleler yayımlamış ve eğitimler vermiştir. Sağlık hizmetlerinde dijitalleşme ve inovasyon konularında ödüller almış; sosyal sorumluluk projelerine de liderlik etmiştir.

Aynı zamanda sanat ve kadın liderliği temalı etkinliklerde aktif rol alarak iş dünyasında yalnızca sağlık alanında değil, daha geniş bir etki alanı oluşturmuştur.

EMEK KÜLÜR EVLİ Mİ?

Emek Külür, 2005 yılında Türkiye'nin tanınmış iş insanlarından Sadettin Saran ile evlenmiştir. Evlilikleri boyunca birlikte birçok sosyal projede yer almış ve medya tarafından sıkça takip edilmiştir. Ancak bu evlilik zamanla sona ermiş ve çift yollarını ayırmıştır. Boşanmanın ardından Emek Külür, tüm odağını kariyerine vermiş ve kendi işini büyütmeye yönelik adımlar atmıştır.

Günümüzde resmî olarak evli değildir ve kamuoyunda bilinen bir birlikteliği bulunmamaktadır. Sosyal medya hesaplarında da özel yaşamına dair paylaşımlar sınırlıdır. Bu yönüyle, özel hayatını koruyan ama profesyonel hayatında aktif olan bir profil çizmektedir.