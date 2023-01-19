Elif Karlı kimdir? Elif Karlı hayatı ve biyografisi! Elif Karlı kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile gündeminden düşmeyen Elif Karlı, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Elif Karlı hakkında merak edilenler. Elif Karlı hayatı ve biyografisi. Elif Karlı kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Elif Karlı merak konusu oldu. İşte Elif Karlı hakkında merak edilen Elif Karlı kimdir, Elif Karlı hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

ELİF KARLI KİMDİR?

Elif Karlı, 1974'de İstanbul'da dünyaya gelmiştir.Şarkıcı Elif Karlı, 1993 yılında Ahmet Cengiz Karlı ile evlendi. Elif Karlı aslen Trabzon Sürmenelidir. 2000'li yılların başında sesi ve şarkılarıyla gündemden düşmeyen Elif Karlı'nın iki çocuğu bulunuyor. üİstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda çalgı eğitimi almıştır. Profesyonel müzik kariyerine ilk olarak Ercan Saatçi ile adım atmıştır. Yakın arkadaşı Saatçi ile birlikte müzik çalışmalarını sürdüren Karlı'nın sektörde yükselişi daha hızlı olmuştur. 2009 yılında ''Yılın Ümit Veren Kadın Şarkıcısı'' seçildi.