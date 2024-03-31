Elazığ, Erzincan, Erzurum oy verme bitti mi? Elazığ, Erzincan, Erzurum sandıklar kapandı mı, sonuçlar açıklandı mı?

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için saat 07.00'de başlayan 32 ilde oy verme işlemi, saat 16.00 itibarıyla sona erdi. Geriye kalan 49 ilde ise saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemleri 17.00'de sona erecek. Peki, Elazığ, Erzincan, Erzurum oy verme bitti mi? Elazığ, Erzincan, Erzurum sandıklar kapandı mı, sonuçlar açıklandı mı?

ELAZIĞ, ERZİNCAN, ERZURUM OY VERME BİTTİ Mİ?

Oy kullanacak vatandaşlar, aralarında Kahramanmaraş, Rize ve Gaziantep'in de bulunduğu 32 ilde, saat 07.00'den itibaren oy verme işleminin başlamasıyla beraber sandığa gitti. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis'te ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy verme işlemi saat 07.00 itibarıyla başladı. Bu illerde oy verme işlemleri saat 16.00'da tamamlanacak.