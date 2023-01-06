Elanur Tic Tac Toe sözleri! Elanur'un yeni şarkısının sözleri! Tic Tac Toe sözleri nedir?
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Sosyal medya fenomeni Elanur'un yeni şarkısı Tic Tac Toe sözleri merak ediliyor. Peki, Tic Tac Toe sözleri nedir? İşte, Elanur'un yeni şarkısı Tic Tac Toe sözleri...
Elanur Tic Tac Toe sözleri! Sosyal medya fenomeni Elanur'un yeni şarkısı Tic Tac Toe sözleri merak ediliyor. Peki, Tic Tac Toe sözleri nedir? İşte, Elanur'un yeni şarkısı Tic Tac Toe sözleri haberimizde...
ELANUR - TİC TAC TOE SÖZLERİ
Queen shit
Biraz deli dolu, belli durum
Kritik
VVS, çanta Louis V gonna
Drip trip
Çekemem bebeğim ben Elanur bela
Kafalar hala fena, panik yok
Queen shit
Biraz deli dolu, belli durum
Kritik
VVS, çanta Louis V gonna
Drip trip
Çekemem bebeğim ben Elanur bela
Kafalar hala fena, panik yok
***
Sorma ona buna beni, derler deli dolu
Porshce 911 ve de çabalarsan senin olur
Tanımaz beni yine de konuşuyo elin oğlu
Yüz vermedim arkamdasın, dönersem bak sorun olur
Baby rahat, kafa rahat, kafa rahat paradan
Hadi dağıt, hadi dağıt, yarın yokmuş gibi dağıt
Crib penthouse, deniz gözüküyo karadan
Baby çok sağol, hatein getiriyo paralar
He bi' de taklit çok (haha), neyse sorun yok
Ağzıma ciklet çoğu (mmm), sıfır efor
Oynarım Tic Tac Toe, birleşir egom
Tetikle click clack boom
***
Queen shit
Biraz deli dolu, belli durum
Kritik
VVS, çanta Louis V gonna
Drip trip
Çekemem bebeğim ben Elanur bela
Kafalar hala fena, panik yok
Queen shit
Biraz deli dolu, belli durum
Kritik
VVS, çanta Louis V gonna
Drip trip
Çekemem bebeğim ben Elanur bela
Kafalar hala fena, panik yok
***
He bi' de taklit çok (haha), neyse sorun yok
Ağzıma ciklet çoğu (mmm), sıfır efor
Oynarım Tic Tac Toe, birleşir egom
Tetikle click clack boom