Elanur Tic Tac Toe sözleri! Elanur'un yeni şarkısının sözleri! Tic Tac Toe sözleri nedir?

Elanur Tic Tac Toe sözleri! Sosyal medya fenomeni Elanur'un yeni şarkısı Tic Tac Toe sözleri merak ediliyor. Peki, Tic Tac Toe sözleri nedir? İşte, Elanur'un yeni şarkısı Tic Tac Toe sözleri haberimizde...

ELANUR - TİC TAC TOE SÖZLERİ

Queen shit

Biraz deli dolu, belli durum

Kritik

VVS, çanta Louis V gonna

Drip trip

Çekemem bebeğim ben Elanur bela

Kafalar hala fena, panik yok

Queen shit

Biraz deli dolu, belli durum

Kritik

VVS, çanta Louis V gonna

Drip trip

Çekemem bebeğim ben Elanur bela

Kafalar hala fena, panik yok

***

Sorma ona buna beni, derler deli dolu

Porshce 911 ve de çabalarsan senin olur

Tanımaz beni yine de konuşuyo elin oğlu

Yüz vermedim arkamdasın, dönersem bak sorun olur

Baby rahat, kafa rahat, kafa rahat paradan

Hadi dağıt, hadi dağıt, yarın yokmuş gibi dağıt

Crib penthouse, deniz gözüküyo karadan

Baby çok sağol, hatein getiriyo paralar

He bi' de taklit çok (haha), neyse sorun yok

Ağzıma ciklet çoğu (mmm), sıfır efor

Oynarım Tic Tac Toe, birleşir egom

Tetikle click clack boom

***

Queen shit

Biraz deli dolu, belli durum

Kritik

VVS, çanta Louis V gonna

Drip trip

Çekemem bebeğim ben Elanur bela

Kafalar hala fena, panik yok

Queen shit

Biraz deli dolu, belli durum

Kritik

VVS, çanta Louis V gonna

Drip trip

Çekemem bebeğim ben Elanur bela

Kafalar hala fena, panik yok

***

He bi' de taklit çok (haha), neyse sorun yok

Ağzıma ciklet çoğu (mmm), sıfır efor

Oynarım Tic Tac Toe, birleşir egom

Tetikle click clack boom