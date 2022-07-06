Bugün saat 14.30 sıralarında Konya Şehir Hastanesi'nde çalışan Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya ile farklı bir hastanede güvenlik görevlisi olan Hacı Mehmet Akçay tartışmaya başladı. Peki, Ekrem Karakaya kimdir, ne doktoru? Nereli, kaç yaşında, katili kimdir? Doktor Ekrem Karakaya neden vefat etti? Konya Şehir Hastanesi'nde ne oldu?

KONYA ŞEHİR HASTANESİ'NDE NE OLDU?

Konya Yunak İlçe Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Hacı Mehmet Akçay, 1 ay önce vefat eden annesinin ölümünden sorumlu tuttuğu Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya'yı Konya Şehir Hastanesi'nde başına silahla ateş ederek öldürdü. Saldırgan, daha sonra aynı silahla intihar etti. Yaşananların ardından açıklama yapan Sağlık Bakanı Koca, "Adli makamlar dehşet saçan canilik konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Milletimizin başı sağ olsun." dedi.

DOKTOR EKREM KARAKAYA KİMDİR, NE DOKTORU, HANGİ BÖLÜM?

Vefat eden doktor Ekrem Karakaya kardiyoloji uzmanıdır.

Konya Yunak İlçe Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Hacı Mehmet Akçay, 1 ay önce vefat eden annesinin ölümünden sorumlu tuttuğu Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya'yı Konya Şehir Hastanesi'nde başına silahla ateş ederek öldürdü.

DOKTOR EKREM KARAKAYA'YI KİM VURDU?

Tartışmada doktoru silahla vuran Mehmet Akçay aynı silahla intihar girişiminde bulundu. Durumu ağır olan Karakaya ile Akçay ameliyata alındı. Ağır yaralanan doktor ve saldırgan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

ANNESİNİN ÖLÜMÜNDEN SORUMLU TUTTUĞU İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Akçay'ın annesi Kezban Akçay'ın, yaklaşık 1 ay önce geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi. Akçay'ın doktor Karakaya'yı annesinin ölümünden sorumlu tuttuğu için öldürdüğü öne sürüldü.

SALDIRGAN GÜVENLİK GÖREVLİSİYMİŞ

Saldırganın Yunak İlçe Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi. Konya Valisi Vahdettin Özkan ile İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç, hastaneye giderek, yetkililerden bilgi aldı. Vali Özkan, konuyu takip ettiklerini belirterek, "Saldırıya uğrayan doktor ve saldırgan yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı." dedi.

HASTANE ÇALIŞANLARI İŞ BIRAKTI

Öte yandan Konya Şehir Hastanesi çalışanları, "Doktora uzanan eller kırılsın" sloganı atarak iş bırakma eylemi yaptı, poliklinik muayenelerini durdurdu.

BAKAN KOCA'DAN İLK AÇIKLAMA

Yaşanan saldırının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Konya Yunak İlçe Devlet Hastanesinden bir güvenlik görevlisi, Konya Şehir Hastanemizde bir hekim arkadaşımıza silahıyla ateş ederek onu hayattan kopardı. Olayda kendisi de öldü. Adli makamlar dehşet saçan canilik konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: LANETLİYORUZ

Olayla ilgili sosyal medya Twitter hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Konya Şehir Hastanesi'nde Doktor Ekrem Karakaya'nın silahlı saldırı sonucu öldürülmesini, vatandaşlarımızın sağlığı için mücadele veren hekim kardeşimizin alçakça katledilmesini lanetliyoruz." şeklinde konuştu.