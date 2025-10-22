Ecogreen Enerji kimin? Ecogreen Enerji ne iş yapar? Osman Uğurlu kimdir?

Türkiye'nin enerji sektöründe yenilenebilir kaynaklara yönelik yatırımların hız kazandığı bu dönemde, Ecogreen Enerji öne çıkan şirketlerden biri olarak dikkat çekiyor. Özellikle sürdürülebilir enerji ve çevreci çözümler konusunda yaptığı atılımlar ve halka arz süreciyle büyüme hedeflerini güçlendirmesi, şirketi yatırımcıların radarına taşımıştır. Peki, Ecogreen Enerji kimin, ne iş yapar? Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Osman Uğurlu kimdir? Ecogreen Enerji halka arz tarihleri ne zaman? Detaylar haberimizde!

ECOGREEN ENERJİ KİMİN?

Ecogreen Enerji, Türkiye'nin yenilenebilir enerji alanında önde gelen şirketlerinden biridir ve tek pay sahibi, aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanı Osman Uğurlu'dur. Osman Uğurlu liderliğinde faaliyet gösteren şirket, sürdürülebilir enerji ve çevreci teknolojilere yatırım yaparak sektörde güçlü bir konuma sahiptir. Şirketin sermaye yapısı, 430 milyon TL'den 540 milyon TL'ye çıkarılan sermaye artışıyla güçlendirilmiş ve bu süreçte Gedik Yatırım liderliğinde oluşturulan konsorsiyum aracılığıyla Borsa İstanbul'da halka arz yoluna gidilmiştir.

Bu sermaye artışı ve halka arz, Ecogreen Enerji'nin finansal büyümesini desteklerken, şirketin yenilenebilir enerji yatırımlarını artırma hedeflerine de katkı sağlamaktadır. Halka arz sonrası yüzde 20,37 oranında bir halka açıklık gerçekleşmesi planlanmakta ve böylece daha geniş bir yatırımcı kitlesinin şirketin sürdürülebilir enerji vizyonuna ortak olması amaçlanmaktadır.

ECOGREEN ENERJİ NE İŞ YAPAR?

Ecogreen Enerji, Türkiye genelinde 8 ilde faaliyet gösteren, yenilenebilir enerji üretiminde uzmanlaşmış bir şirkettir. Portföyünde 30 güneş enerjisi santrali, 3 biyogaz tesisi ve 2 biyokütle enerji santrali ile organomineral gübre üreten bir fabrika bulunmaktadır. Toplam kurulu gücü 179,586 MW (hibrit yardımcı kaynaklar dahil 181,686 MW) olan şirket, yıllık 90.000 ton üretim kapasitesiyle sadece enerji sektöründe değil, tarımda da sürdürülebilirlik odaklı çözümler sunmaktadır.

Şirketin temel faaliyet alanları arasında elektrik üretimi, enerji depolama, biyogaz ve biyokütle üretimi yer alırken, gübre fabrikası ile tarımsal üretime de katkı sağlanmaktadır. Yatırım stratejisi, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını artırmak ve çevre dostu teknolojilerle Türkiye'nin enerji dönüşümüne liderlik etmektir. Ayrıca, elektrik depolamalı rüzgar ve güneş enerjisi projeleri üzerinde çalışmaları devam etmekte olup, Kırklareli'nde 100 MWe kapasitesinde elektrik depolamalı rüzgar enerjisi santrali projesi gibi yenilikçi yatırımlar geliştirmektedir.

OSMAN UĞURLU KİMDİR?

Osman Uğurlu, Ecogreen Enerji'nin Yönetim Kurulu Başkanı ve şirketin tek pay sahibidir. Enerji sektöründe uzun yıllara dayanan deneyimi ve güçlü liderlik vasıfları ile şirketin büyüme ve yenilenebilir enerji alanındaki dönüşümüne öncülük etmektedir. Uğurlu, sürdürülebilir enerji üretimine verdiği önemle, şirketi Türkiye'nin yenilenebilir enerji pazarında önde gelen aktörlerinden biri haline getirmiştir.

Kendisi, şirketin finansal performansındaki güçlü artışlarda da büyük rol oynamış, özellikle 2025 yılının ilk yarısında net satışların bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 111 oranında artarak 3,34 milyar TL'ye ulaşmasını sağlamıştır. Ayrıca, aktif büyüklüğü 29,5 milyar TL'yi aşan şirketin esas faaliyet karı da 784 milyon TL seviyesine yükselmiştir. Osman Uğurlu, şirketin halka arz sürecinde yatırımcılara yönelik açıklamaları ile yatırımcı güvenini pekiştirmekte ve yeşil enerji dönüşümüne katkı sağlama vizyonunu sıkça vurgulamaktadır.

ECOGREEN ENERJİ HALKA ARZ TARİHLERİ NE ZAMAN?

Ecogreen Enerji'nin halka arz süreci, sermaye artırımına dayalı olarak 2025 yılı içerisinde gerçekleştirilmiştir. Şirket sermayesi 430 milyon TL'den 540 milyon TL'ye çıkarılmış ve artırılan 110 milyon TL nominal değerli paylar, Gedik Yatırım liderliğindeki konsorsiyum tarafından Borsa İstanbul Ana Pazar'da satışa sunulmuştur.

Halka arzda pay başına satış fiyatı 10,40 TL olarak belirlenmiş ve yaklaşık 1 milyar 144 milyon TL büyüklüğe ulaşması beklenen arzdan net 1 milyar 73 milyon 606 bin TL gelir elde edilmesi öngörülmüştür. Halka arzda halka açıklık oranı yüzde 20,37 olarak planlanmış, talep toplama yöntemi sabit fiyatla talep toplama şeklinde gerçekleşmiştir.

Halka arz gelirlerinin yüzde 70'i yeni yatırımların finansmanında kullanılacak, yüzde 20'si ise kredi ödemelerine ayrılacak, kalan kısım ise işletme sermayesinde değerlendirilecektir. Bu süreç, şirketin finansal yapısını güçlendirerek sürdürülebilir büyüme ve yeni proje yatırımları için önemli bir kaynak yaratmaktadır.