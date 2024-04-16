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Ebrar Karakurt neden sinirlendi? Maç sonrası Rusya takım kaptanı ne yaptı?

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Milli yıldız Ebrar Karakurt'un formasını giydiği Lokomotiv Kaliningrad, Rusya Ligi'nde Dinamo Moskova'yı 3-1 yenerek finale yükseldi. Dinamo Moskova'nın kaptanı Goncharova, Ebrar'a skandal bir hareket yaptı. Peki, Ebrar Karakurt neden sinirlendi? Maç sonrası Rusya takım kaptanı ne yaptı?

EBRAR KARAKURT NEDEN SİNİRLENDİ?

Ebrar Karakurt ise maç sonu kendisine yapılan çirkin hareket sonrası Instagram hesabından bir paylaşım yaptı. Ebrar, kendisine orta parmak hareketi yapan Dinamo Moskova kaptanı Goncharova'ya 'Ağlayacaksan oynamayalım Goncagül' paylaşımıyla gönderme yaptı.

Ebrar Karakurt son olarak sosyal medya hesabından Dinamo Moskova takımının kendisini hedef alan videoya yanıt vererek, "Spor ahlakı, provokasyon ve saygı en son konuşmamız gereken şey… Rakip takım kaptanının maç içinde yaptığı hareketler üzerine konuşalım" notunu düştü.

Ebrar Karakurt Neden Sinirlendi? Rusya Takım Kaptanının Maç Sonrası Hareketi Ne?

MAÇ SONRASI RUSYA TAKIM KAPTANI NE YAPTI?

Moskova'nın kaptanı Goncharova, maç sayısı sonrası sevinen Ebrar'a orta parmağını gösterdi. O anlar kameraya takıldı.

Ebrar Karakurt Neden Sinirlendi? Rusya Takım Kaptanının Maç Sonrası Hareketi Ne?

Ebrar Karakurt Neden Sinirlendi? Rusya Takım Kaptanının Maç Sonrası Hareketi Ne?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Ebrar Karakurt Milli Takım Voleybol Rusya 3.Sayfa Gündem Spor Haberler

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