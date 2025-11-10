E-DEVLET TOKİ BAŞVURU EKRANI: TOKİ 500 bin sosyal konut projesi başvurular başladı mı? TOKİ başvurusu nereden, nasıl yapılır?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olarak öne çıkan TOKİ 500 bin sosyal konut projesi, ülke genelinde yoğun ilgi görüyor. Peki, TOKİ 500 bin sosyal konut projesi başvurular başladı mı? TOKİ başvurusu nereden, nasıl yapılır? TOKİ 500 bin sosyal konut projesi başvuru şartları neler? Detaylar haberimizde...

E-DEVLET TOKİ BAŞVURU EKRANI

Başvuruların en hızlı ve kolay yapılabileceği kanal e-Devlettir.

E-devlet Üzerinden Başvuru Adımları

Giriş Yapın: T.C. kimlik numaranız ve e-Devlet şifreniz ile giriş yapın.

Başvuru Arama: Arama çubuğuna "Toplu Konut İdaresi Başkanlığı" veya "Sosyal Konut Projesi Başvurusu" yazın.

Formu Doldurun: Adres, gelir beyanı ve diğer bilgileri eksiksiz girin.

Başvuru Ücretini Ödeyin: Banka kanalıyla yatırılması gereken 5 bin TL başvuru ücretini tamamlayın.

E-Devlet üzerinden başvuru yapmak, yoğunluk ve sıra bekleme gibi problemleri en aza indiriyor.

E-DEVLET TOKİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Başvurular 10 Kasım itibarıyla başladı ve 19 Aralık'a kadar devam edecek. Başvuru sürecinde yoğunluğu önlemek amacıyla T.C. kimlik numarasının son rakamına göre aşamalı başvuru sistemi uygulanacak:

10 Kasım: Son rakam "0" olanlar

11 Kasım: Son rakam "2" olanlar

12 Kasım: Son rakam "4" olanlar

13 Kasım: Son rakam "6" olanlar

14 Kasım: Son rakam "8" olanlar

15 Kasım sonrası: Tüm vatandaşlara açık

Bu sistem, başvuruların daha düzenli ve adil şekilde alınmasını sağlıyor.

TOKİ BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

Başvurular iki ana kanal üzerinden kabul ediliyor:

E-Devlet Üzerinden: En hızlı ve önerilen yöntemdir.

Banka Şubeleri Üzerinden: Ziraat Bankası, Halkbank veya Emlak Katılım Bankası şubeleri aracılığıyla yapılabilir.

Banka şubeleri üzerinden başvuru yapmak isteyen vatandaşların gerekli evraklarla şubeye gidip ön başvuru formunu doldurması yeterlidir.

TOKİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvuru süreci adım adım şu şekilde gerçekleşiyor:

Başvuru kanalını seçin (e-Devlet veya banka).

Başvuru formundaki tüm bilgileri eksiksiz doldurun.

Gelir belgesi ve kimlik doğrulama belgelerini hazırlayın.

Başvuru ücretini (5.000 TL) ödeyin.

Başvuru onayınızı ve işlemlerinizin detaylarını alın.

Başvuru tamamlandıktan sonra, başvuru sahipleri kura çekimine katılacak ve konut sahibi olma şansı elde edecek.

TOKİ 500 BİN KONUT BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Projeye başvuru yapmak isteyenler için temel şartlar:

Yaş: 18 yaşını doldurmuş olmak.

Vatandaşlık: En az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Mülk Sahipliği: Tapuda kendisi, eşi veya çocuklarının üzerine kayıtlı evi olmamak.

Gelir Şartı:

İstanbul için hane halkı aylık net gelir en fazla 145 bin TL

Diğer iller için en fazla 127 bin TL

Deprem Bölgesi: Nüfus kayıt örneği veya 1 yıl ikamet yeterli.

Bu kriterler, başvuru sürecinin adil ve şeffaf şekilde yürütülmesini sağlıyor.

TOKİ 500 BİN KONUT BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Projeye katılım için başvuru ücreti 5.000 TL olarak belirlenmiştir. Bu ücret, başvuru sırasında ödenir ve başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından konut alım sürecinde peşinat olarak sayılabilir.