Duy Beni, Süreç Film imzalı, yönetmenliğini Ali Balcı'nın üstlendiği, senaryosunu Makbule Kosif'in kaleme aldığı, ilk bölümü 7 Temmuz 2022 tarihinde yayınlanacak olan Türk televizyon dizisi. Duy Beni 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Duy Beni yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? Duy Beni son bölümde neler oldu?

DUY BENİ 4. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Duy Beni 4. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Bugünkü 3. bölümün ardından dizinin yeni bölüm fragmanının çıkması bekleniyor.

DUY BENİ 3. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

DUY BENİ KONUSU NE?

Duy Beni dizisi diğer yaz dizileri gibi bir aşk hikayesi yerine gençlik odaklı olacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizide olaylar liseli Ekim'in yaşadığı talihsiz bir olayla başlayacak. Ekim'in okula gittiği sırada en yakın arkadaşı Meltem'e bir araç çarpar ve kaçar. Kaza sonrası Meltem'in belden aşağısı felç kalır. Mahalleli kaçan aracın peşine düşerken, takip sonucunda aracın karanlık sırları olan bir koleje girdiği görülür.

DUY BENİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Maskeyi Kanat'ın dolabında bulan Ekim, Selçuk'a Leyla'ya çarpanın Kanat olduğunu söyleyerek ondan yardım ister. Selçuk'un Kanat'ı sorgulaması hem Aziz'i, babası Rıza ile karşı karşıya getirir hem de aile içi var olan gerginliği iyice tırmandırır.

Kanat Ekim'in gerçeği ortaya çıkarma girişimlerini engellemek için ona Bekir üzerinden gözdağı verir. Ayşe için de işler iyi gitmez. Babasının verdiği ceza durumu daha da kötüleştirir. Melisa ve Ekim arasındaki gerginlik de giderek artmaktadır.

Kanat'ın bir şekilde Ekim'e yakınlaşması ihtimaline çıldıran Melisa Ekim'i bertaraf etmek adına türlü hamleler atar. Ekim diğer taraftan kendisini Kanat ile ilgili itham edecek çok çirkin bir oyuna maruz kalır.Okuldakiler bu suçundan ötürü Ekim ile Bekir'e çok ağır bir ceza vermeye karar verir.

DUY BENİ OYUNCU KADROSU

Kanat (Caner Topçu), (1-)

Ekim (Rabia Soytürk), (1-)

Selim Bender (Berk Hakman), (1-)

Aziz (Burak Can), (1-)

Bahar (Ege Kökenli), (1-)

Melisa (Sümeyye Aydoğan), (1-)

Meltem (Helin Kandemir), (1-)

Fikret (Durul Bazan), (1-)

Rıza (Murat Daltaban), (1-)

Suna (Yeliz Akkaya), (1-)

Halil (Aytaç Uşun), (1-)

Süleyman (Alper Atak), (1-)

Neşe (Feride Çetin), (1-)

Hasan (Bedir Bedir), (1-)

Selçuk (Hamdi Alp), (1-)

Ozan (Utku Coşkun), (1-)

Bekir (Taha Bora Elkoca), (1-)

Hatice (Elif Çakman), (1-)

Şükran (Bedia Ener), (1-)

Ayşe (Gökçe Güneş Doğrusöz), (1-)

Hazal (Meltem Akçöl), (1-)

Ceren (Jasmin Berkiş), (1-)

Ceyda (Sena Gençtürk), (1-)

Emine (Cemre Özşişman), (1-)

Ece (Dilara Sümbül), (1-)

Cingöz (İzzet Yüksek), (1-)

Dağhan (İbrahim Yıldız), (1-)