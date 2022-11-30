Dünya Kupası puan durumu 30 Kasım 2022:,Dünya kupasında puan durumu nasıl? Kimler son 16'ya kalacak?
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FIFA Dünya Kupası 2022 maçları tüm heyecanıyla devam ediyor. Her gün 2 gruptan takımlar karşı karşıya geliyor. Turnuvayla beraber merak edilen konulardan biri de Dünya Kupası gruplarında puan durumu ve son 16 turuna kimlerin kalacağı gündem oldu. Peki, Dünya kupasında puan durumu nasıl? Kimler son 16'ya kalacak? İşte tüm merak edilenler...
Dünya kupasında büyük heyecan sürerken son 16 Ya kalan takılmada netleşiyor. Futbol severler ise Dünya Kupası son 16'ya kalan takımları merak ediyor. Peki, Dünya kupasında puan durumu nasıl? Kimler son 16'ya kalacak? Detaylar haberimizde...
KİMLER SON 16 TURUNA KALACAK?
Son maçlar ile son 16 listesine adını yazdıran isimler şöyle:
- Fransa
- Brezilya
- Portekiz
- Hollanda
- Senegal
- İngiltere
- ABD
DÜNYA KUPASI GRUPLARINDA PUAN DURUMU NASIL?
A GRUBU
1. HOLLANDA 7
2. SENEGAL 6
3. EKVADOR 4
4. KATAR 0
B GRUBU
1. İNGİLTERE 7
2. ABD 5
3. İRAN 3
4. GALLER 1
C GRUBU
1. POLONYA 4
2. ARJANTİN 3
3. SUUDİ ARABİSTAN 3
4. MEKSİKA 1
D GRUBU
1. FRANSA 6
2. AVUSTRALYA 3
3. DANİMARKA 1
4. TUNUS 1
E GRUBU
1. İSPANYA 4
2. JAPONYA 3
3. KOSTA RİKA 3
4. ALMANYA 1
F GRUBU
1. HIRVATİSTAN 4
2. FAS 4
3. BELÇİKA 3
4. KANADA 0
G GRUBU
1. BREZİLYA 6
2. İSVİÇRE 3
3. KAMERUN 1
4. SIRBİSTAN 1
H GRUBU
1. PORTEKİZ 6
2. GANA 3
3. GÜNEY KORE 1
4. URUGUAY 1