Dünya Kupası puan durumu 30 Kasım 2022:,Dünya kupasında puan durumu nasıl? Kimler son 16'ya kalacak?

FIFA Dünya Kupası 2022 maçları tüm heyecanıyla devam ediyor. Her gün 2 gruptan takımlar karşı karşıya geliyor. Turnuvayla beraber merak edilen konulardan biri de Dünya Kupası gruplarında puan durumu ve son 16 turuna kimlerin kalacağı gündem oldu. Peki, Dünya kupasında puan durumu nasıl? Kimler son 16'ya kalacak? İşte tüm merak edilenler...