Dünya Kupası Almanya grubu (CANLI PUAN DURUMU) Almanya hangi grupta? Dünya Kupası E grubu puan durumu!

2022 Dünya Kupası'nda son 16 turu öncesi artık son maçlar oynanıyor. Güncel son puan durumu en çok merak edilen gruplardan birisi olan Almanya'nın Dünya Kupası grubu puan durumu nasıl? İşte, Dünya Kupası Almanya grubu! Almanya hangi grupta? Dünya Kupası E grubu puan durumu!

Dünya Kupası Almanya grubu! 2022 Dünya Kupası'nda son 16 turu öncesi artık son maçlar oynanıyor. Güncel son puan durumu en çok merak edilen gruplardan birisi olan Almanya'nın Dünya Kupası grubu puan durumu nasıl? İşte, Dünya Kupası Almanya grubu! Almanya hangi grupta? Dünya Kupası E grubu puan durumu haberimizde...

DÜNYA KUPASI ALMANYA GRUBU

Dünya Kupası'nda Almanya, İspanya, Japonya ve Kosta Rika ile aynı grupta mücadele etmektedir. Son maçlar öncesi puan durumu şu şekildedir:

Almanya'nın Dünya Kupası grubu

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2022 DÜNYA KUPASI GRUPLARI

A Grubu: Katar, Ekvador, Senegal, Hollanda

B Grubu: İngiltere, İran, ABD, Galler

C Grubu: Arjantin, Suudi Arabistan, Meksika, Polonya

D Grubu: Fransa, Avustralya, Danimarka, Tunus

E Grubu: İspanya, Kosta Rika, Almanya, Japonya

F Grubu: Belçika, Kanada, Fas, Hırvatistan

G Grubu: Brezilya, Sırbistan, İsviçre, Kamerun

H Grubu: Portekiz, Gana, Uruguay, Güney Kore

DÜNYA KUPASI MAÇ TAKVİMİ