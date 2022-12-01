Dünya Kupası Almanya grubu (CANLI PUAN DURUMU) Almanya hangi grupta? Dünya Kupası E grubu puan durumu!
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2022 Dünya Kupası'nda son 16 turu öncesi artık son maçlar oynanıyor. Güncel son puan durumu en çok merak edilen gruplardan birisi olan Almanya'nın Dünya Kupası grubu puan durumu nasıl? İşte, Dünya Kupası Almanya grubu! Almanya hangi grupta? Dünya Kupası E grubu puan durumu!
Dünya Kupası Almanya grubu! 2022 Dünya Kupası'nda son 16 turu öncesi artık son maçlar oynanıyor. Güncel son puan durumu en çok merak edilen gruplardan birisi olan Almanya'nın Dünya Kupası grubu puan durumu nasıl? İşte, Dünya Kupası Almanya grubu! Almanya hangi grupta? Dünya Kupası E grubu puan durumu haberimizde...
Dünya Kupası'nda Almanya, İspanya, Japonya ve Kosta Rika ile aynı grupta mücadele etmektedir. Son maçlar öncesi puan durumu şu şekildedir:
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- A Grubu: Katar, Ekvador, Senegal, Hollanda
- B Grubu: İngiltere, İran, ABD, Galler
- C Grubu: Arjantin, Suudi Arabistan, Meksika, Polonya
- D Grubu: Fransa, Avustralya, Danimarka, Tunus
- E Grubu: İspanya, Kosta Rika, Almanya, Japonya
- F Grubu: Belçika, Kanada, Fas, Hırvatistan
- G Grubu: Brezilya, Sırbistan, İsviçre, Kamerun
- H Grubu: Portekiz, Gana, Uruguay, Güney Kore
- 20 Kasım Pazar: Katar - Ekvador
- 21 Kasım Pazartesi: Senegal - Hollanda, İngiltere - İran, ABD - Galler
- 22 Kasım Salı: Arjantin - Suudi Arabistan, Meksika - Polonya, Fransa - Avustralya, Danimarka - Tunus
- 23 Kasım Çarşamba: İspanya - Kosta Rika, Almanya - Japonya, Belçika - Kanada, Fas - Hırvatistan
- 24 Kasım Perşembe: Brezilya - Sırbistan, İsviçre - Kamerun, Portekiz - Gana, Güney Kore - Uruguay
- 25 Kasım Cuma: İngiltere - ABD, Galler - İran, Katar - Senegal, Hollanda - Ekvador
- 26 Kasım Cumartesi: Fransa - Danimarka, Tunus - Avustralya, Arjantin - Meksika, Polonya - Suudi Arabistan
- 27 Kasım Pazar: Belçika - Fas, Hırvatistan - Kanada, İspanya - Almanya, Japonya - Kosta Rika
- 28 Kasım Pazartesi: Portekiz - Uruguay, Güney Kore - Gana, Brezilya - İsviçre, Kamerun - Sırbistan
- 29 Kasım Salı: Hollanda - Katar, Ekvador - Senegal, Galler - İngiltere, İran - ABD
- 30 Kasım Çarşamba: Polonya - Arjantin, Suudi Arabistan - Meksika, Tunus - Fransa, Avustralya - Danimarka
- 1 Aralık Perşembe: Japonya - İspanya, Kosta Rika - Almanya, Hırvatistan - Belçika, Kanada - Fas
- 2 Aralık Cuma: Kamerun - Brezilya, Sırbistan - İsviçre, Güney Kore - Portekiz, Gana - Uruguay
- 3 Aralık Cumartesi: A Grubu 1.si - B Grubu 2.si || C Grubu 1.si - D Grubu 2.si
- 4 Aralık Pazar: D Grubu 1.si - C Grubu 2.si || B Grubu 1.si - A Grubu 2.si
- 5 Aralık Pazartesi: E Grubu 1.si - F Grubu 2.si || G Grubu 1.si - H Grubu 2.si
- 6 Aralık Salı: F Grubu 1.si - E Grubu 2.si || H Grubu 1.si - G Grubu 2.si
- 9 - 17 Aralık Yarı Final Maçları
- 18 Aralık Pazar: Final Maçı