Dün gece deprem oldu mu? Dün gece Ağrı'da deprem mi oldu? 1 Mart dün gece deprem mi oldu?

Dün gece deprem oldu mu? sorusu araştırılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Peki, Dün gece deprem oldu mu? Dün gece Ağrı'da deprem mi oldu? 1 Mart dün gece deprem mi oldu?

DÜN GECE DEPREM OLDU MU?

Ağrı ilinde meydana gelen deprem, 2024-03-01 tarihinde saat 04:45:10'da gerçekleşti. Depremin büyüklüğü 3.9 (Mw) olarak ölçüldü, merkez üssü Diyadin olarak belirlendi. Depremin derinliği 7 km olarak kaydedilirken, enlem 39.65417 N, boylam 43.64389 E olarak tespit edildi.

SON DEPREMLER LİSTESİ 1 MART

Tarih: 2024.03.01 Saat: 07:14:33, Büyüklük: 5.0, Derinlik: 2.4 km, Yer: ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)

Tarih: 2024.03.01 Saat: 06:30:17, Büyüklük: 6.6, Derinlik: 1.4 km, Yer: KARACAGIL-KIRIKHAN (HATAY

Tarih: 2024.03.01 Saat: 06:05:44, Büyüklük: 14.9, Derinlik: 1.4 km, Yer: HISARLI-BIGA (CANAKKALE)

Tarih: 2024.03.01 Saat: 06:01:48, Büyüklük: 14.6, Derinlik: 1.8 km, Yer: KOZAGAC-BEYPAZARI (ANKARA)

Tarih: 2024.03.01 Saat: 05:49:12, Büyüklük: 19.5, Derinlik: 1.4 km, Yer: HANPASA-AKHISAR (MANISA)

Tarih: 2024.03.01 Saat: 05:14:38, Büyüklük: 5.0, Derinlik: 1.9 km, Yer: YILDIRIM-DIYADIN (AGRI)

Tarih: 2024.03.01 Saat: 04:56:08, Büyüklük: 1.9, Derinlik: 2.8 km, Yer: CALIKOY-DOGUBAYAZIT (AGRI)

Tarih: 2024.03.01 Saat: 04:46:38, Büyüklük: 5.3, Derinlik: 3.0 km, Yer: ORMELI-DOGUBAYAZIT (AGRI)