Üye Girişi
Haberler

Dün gece deprem oldu mu? Dün gece Ağrı'da deprem mi oldu? 1 Mart dün gece deprem mi oldu?

Güncelleme:

Dün gece deprem oldu mu? sorusu araştırılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Peki, Dün gece deprem oldu mu? Dün gece Ağrı'da deprem mi oldu? 1 Mart dün gece deprem mi oldu?ylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor.

Dün gece deprem oldu mu? sorusu araştırılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Peki, Dün gece deprem oldu mu? Dün gece Ağrı'da deprem mi oldu? 1 Mart dün gece deprem mi oldu?

DÜN GECE DEPREM OLDU MU?

Ağrı ilinde meydana gelen deprem, 2024-03-01 tarihinde saat 04:45:10'da gerçekleşti. Depremin büyüklüğü 3.9 (Mw) olarak ölçüldü, merkez üssü Diyadin olarak belirlendi. Depremin derinliği 7 km olarak kaydedilirken, enlem 39.65417 N, boylam 43.64389 E olarak tespit edildi.

SON DEPREMLER LİSTESİ 1 MART

Tarih: 2024.03.01 Saat: 07:14:33, Büyüklük: 5.0, Derinlik: 2.4 km, Yer: ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)

Tarih: 2024.03.01 Saat: 06:30:17, Büyüklük: 6.6, Derinlik: 1.4 km, Yer: KARACAGIL-KIRIKHAN (HATAY

Tarih: 2024.03.01 Saat: 06:05:44, Büyüklük: 14.9, Derinlik: 1.4 km, Yer: HISARLI-BIGA (CANAKKALE)

Tarih: 2024.03.01 Saat: 06:01:48, Büyüklük: 14.6, Derinlik: 1.8 km, Yer: KOZAGAC-BEYPAZARI (ANKARA)

Tarih: 2024.03.01 Saat: 05:49:12, Büyüklük: 19.5, Derinlik: 1.4 km, Yer: HANPASA-AKHISAR (MANISA)

Tarih: 2024.03.01 Saat: 05:14:38, Büyüklük: 5.0, Derinlik: 1.9 km, Yer: YILDIRIM-DIYADIN (AGRI)

Tarih: 2024.03.01 Saat: 04:56:08, Büyüklük: 1.9, Derinlik: 2.8 km, Yer: CALIKOY-DOGUBAYAZIT (AGRI)

Tarih: 2024.03.01 Saat: 04:46:38, Büyüklük: 5.3, Derinlik: 3.0 km, Yer: ORMELI-DOGUBAYAZIT (AGRI)

Emir Ceran
Emir Ceran
Haberler.com - Gündem

Kandilli Rasathanesi Son depremler Deprem Ağrı AFAD Doğa Gündem Yaşam Dünya Haberler

Bakmadan Geçme

ANLAMLI CUMA MESAJLARI 1 MART: En yeni Cuma mesajları neler? Ayetli ve anlamlı Cuma mesajları hangisi? Hadisli ve en güzel Cuma mesajları! Ramazan'a kaç gün kaldı? Ramazan ayı ne zaman başlayacak? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 1 Mart Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Berna Laçin kimdir? Oyuncu Berna Laçin kaç yaşında ve nereli? Berna Laçin'in dizi, filmleri! Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendi! Okan Buruk maç sonrası ne dedi? Beşiktaş derbisi öncesi ne söyledi? Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendi mi? MKE Ankaragücü yarı finalde kiminle karşılaşacak? Resmi Gazete bugün (1 Mart) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! SURVIVOR'DA KİM ELENDİ? 2024 Survivor All Star'da elenen isim kim oldu? Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Berna Laçin'in hastalığı nedir? Oyuncu Berna Laçin'in sağlık durumu nasıl? MOTORİNE İNDİRİM VAR! Motorine indirim yapılacak mı? Motorine ne kadar, kaç TL indirim gelecek? Dün gece deprem oldu mu? Dün gece Ağrı'da deprem mi oldu? 1 Mart dün gece deprem mi oldu? 1 Mart 2024 TV Yayın Akışı: FOX, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D'de Neler Var? Müge Anlı CANLI İZLE! 1 Mart Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 1 Mart Cuma günü (Bugün) okullar tatil edildi mi, kaç gün tatil edildi? OKULLARIN KAPANMASINA KAÇ GÜN KALDI (SAYAÇ)? 1 Mart Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title