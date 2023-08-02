Dulce De Leche Cortada tatlı tarifi! Masterchef Dulce De Leche Cortada nedir, nasıl yapılır? Dulce De Leche Cortada hangi ülkeye ait?

Masterchef 2 Ağustos dokunulmazlık oyununda şefler yarışmacılardan Dulce De Leche Cortada yapmasını istendi. Peki Masterchef Dulce De Leche Cortada nasıl yapılır? Dulce De Leche Cortada için gerekli malzemeler nelerdir? Dulce De Leche Cortada tarifi! Dulce De Leche Cortada nasıl yapılır? Dulce De Leche Cortada tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Dulce De Leche Cortada tarifi oldu. Peki en güzel Dulce De Leche Cortada tarifi nasıldır? Dulce De Leche Cortada nasıl yapılır? Dulce De Leche Cortada için gerekli malzemeler nelerdir? Dulce De Leche Cortada tarifi! Dulce De Leche Cortada nedir, ne demek? Masterchef Dulce De Leche Cortada nasıl yapılır? Dulce De Leche Cortada hangi ülkenin tatlısıdır? Dulce De Leche Cortada hangi ülkeye ve yöreye aittir? Dulce De Leche Cortada hangi ülkenin tatlısı? Dulce De Leche Cortada ne demektir? İşte detaylar...

DULCE DE LECHE CORTADA NEDİR, NE DEMEK? DULCE DE LECHE CORTADA HANGİ ÜLKEYE AİTTİR?

Dulce De Leche Cortada Karayip tatlılarındandır. Dominik Cumhuriyeti bölgesine ait bir tatlıdır.

"Dulce de Leche Cortada", Latin Amerika mutfağının lezzetli bir tatlısıdır. "Dulce de Leche" zaten süt ve şekerin kaynatılmasıyla yapılan bir karamel sosudur. "Dulce de Leche Cortada" ise bu karamel sosunun süt eklenerek katılaştırılması ve vanilya ile lezzetlendirilmesiyle yapılır.

DULCE DE LECHE CORTADA İÇİN MALZEMELER NELERDİR?

2 su bardağı süt

1 su bardağı Dulce de Leche (karamel sosu)

1 yemek kaşığı mısır unu

1 çay kaşığı vanilya özü

Üzeri için tarçın veya çikolata rendesi (isteğe bağlı)

DULCE DE LECHE CORTADA NASIL YAPILIR?

Bir tencereye sütü ekleyin ve ısıtın. Kaynamaya başlamadan önce ılık hale gelinceye kadar ısıtmak yeterlidir.

Isınan sütün içine Dulce de Leche (karamel sosu) ekleyin ve iyice karıştırın.

Ayrı bir kapta mısır ununu az miktarda su veya süt ile karıştırın. Topaklanmaması için iyice karıştırın.

Karamel sosu ile karıştırdığınız mısır ununu tencereye ekleyin ve sürekli karıştırarak koyu bir kıvam alana kadar pişirin.

Vanilya özünü ekleyin ve tekrar karıştırın.

Pişen Dulce de Leche Cortada karışımını bir kaba alın ve soğuması için kenara koyun.

Soğuduktan sonra, üzerine tarçın veya çikolata rendesi serperek servis yapın.

Artık lezzetli Dulce de Leche Cortada tatlısını servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!